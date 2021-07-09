Є таке, я в ІТ, але коли пішов туди то ще не було популярним і дуже прибутковим - ледве на оренду вистачало перші 2 роки
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Додано: Сер 07 лип, 2021 22:57
Є таке, я в ІТ, але коли пішов туди то ще не було популярним і дуже прибутковим - ледве на оренду вистачало перші 2 роки
Додано: Чет 08 лип, 2021 08:22
Молодці!👍
Додано: Суб 10 лип, 2021 11:49
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
я тут вам стулья в смарт подобрал
не в смысле купить а сам дизайн.
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