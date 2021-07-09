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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 80818283
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 22:57

  Успіх написав:
  dinozavrik написав:Зробив, та й багато людей зробило

Читаючи роками цей форум - то тут більшості - просто "впала спадщина" ;) а декому - і не одна ;)
Ну, і ще деякі скористались "90ми" роками ;)

Є таке, я в ІТ, але коли пішов туди то ще не було популярним і дуже прибутковим - ледве на оренду вистачало перші 2 роки
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 08:22

  dinozavrik написав:
  Успіх написав:
  dinozavrik написав:Зробив, та й багато людей зробило

Читаючи роками цей форум - то тут більшості - просто "впала спадщина" ;) а декому - і не одна ;)
Ну, і ще деякі скористались "90ми" роками ;)

Є таке, я в ІТ, але коли пішов туди то ще не було популярним і дуже прибутковим - ледве на оренду вистачало перші 2 роки

Молодці!👍
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:49

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

я тут вам стулья в смарт подобрал
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/stulya- ... 6;promoted
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kreslo- ... eac71248a0
не в смысле купить а сам дизайн.
vitaliian
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  #<1 ... 80818283
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