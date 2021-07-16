RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 81828384
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 13:39

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

сдача квартиры с 3-процентной годовой доходностью в качестве пенсии

https://zn.ua/conflict_of_interests/ne- ... ensii.html
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3525
З нами з: 24.06.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:43

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 1079
З нами з: 18.03.21
Подякував: 25 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:10

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

вас снова забанили? ну ок а чтоб вы не скучали ловите ссылку на телеграмм канал https://t.me/JaneAirr там тысячи интерьеров на любой вкус.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7857
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1429 раз.
Подякували: 2066 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 08:32

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Зображення
обменник файлов
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7857
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1429 раз.
Подякували: 2066 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 81828384
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian, zРадио і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (472)
17.07.2021 10:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.