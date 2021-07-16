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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 лип, 2021 13:39
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
сдача квартиры с 3-процентной годовой доходностью в качестве пенсии
Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:43
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:10
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
вас снова забанили? ну ок а чтоб вы не скучали ловите ссылку на телеграмм канал
Додано: Суб 17 лип, 2021 08:32
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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