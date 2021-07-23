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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 81828384
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 13:39

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

сдача квартиры с 3-процентной годовой доходностью в качестве пенсии

https://zn.ua/conflict_of_interests/ne- ... ensii.html
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:43

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:10

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

вас снова забанили? ну ок а чтоб вы не скучали ловите ссылку на телеграмм канал https://t.me/JaneAirr там тысячи интерьеров на любой вкус.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 08:32

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 16:00

Вітаю! Написала огляд про готові квартири в продажу, біля метро та ціни на оренду. Вирішили перевірити, чи зросли так сильно ціни, як пишуть зараз у новинах. Сподіваюся, буде цікаво, і буду вдячна за відгуки або пропозиції до огляду: https://finance.ua/ua/saving/kavrtiry-n ... etro-kieva

Які варіанти квартир для подальшої здачі в оренду розглядаєте ви? Чи відчуваєте стрімкий ріст цін на квартири?

Бажаємо вдалих та вигідних інвестицій!
Анна Максимова
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 22:27

  Анна Максимова написав:Вітаю! Написала огляд про готові квартири в продажу, біля метро та ціни на оренду. Вирішили перевірити, чи зросли так сильно ціни, як пишуть зараз у новинах. Сподіваюся, буде цікаво, і буду вдячна за відгуки або пропозиції до огляду: https://finance.ua/ua/saving/kavrtiry-n ... etro-kieva

Які варіанти квартир для подальшої здачі в оренду розглядаєте ви? Чи відчуваєте стрімкий ріст цін на квартири?

Бажаємо вдалих та вигідних інвестицій!

Ехххххх, шкода що аналогічної підбірки немає про нерухомість Львова... :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 22:31

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:шкода що аналогічної підбірки немає про нерухомість Львова..
а вы на что? вот взяли бы и сделали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 08:13

  vitaliian написав:
  Успіх написав:шкода що аналогічної підбірки немає про нерухомість Львова..
а вы на что? вот взяли бы и сделали.

:D Так фінанс юа. щось ніяк не хоче мене взяти хоч "на пів ставки" :mrgreen:
А безкоштовно - то мене тут і так забагато :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 08:17

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:шкода що аналогічної підбірки немає про нерухомість Львова..
а вы на что? вот взяли бы и сделали.

:D Так фінанс юа. щось ніяк не хоче мене взяти хоч "на пів ставки" :mrgreen:
А безкоштовно - то мене тут і так забагато :mrgreen:

вы сделайте таблицу с размытыми цифрами и пропиарьте, кто захочет купит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 17:21

  vitaliian написав:как вам локация? на днях поеду лично гляну https://www.olx.ua/d/obyavlenie/uchastk ... 2;promoted


И как там? тоже смотрю участки, этот массив не плох, но говорят, иногда подтапливает.
ziks
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  #<1 ... 81828384
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