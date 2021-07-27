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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 лип, 2021 13:39
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
сдача квартиры с 3-процентной годовой доходностью в качестве пенсии
Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:10
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
вас снова забанили? ну ок а чтоб вы не скучали ловите ссылку на телеграмм канал
Додано: Суб 17 лип, 2021 08:32
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Пон 19 лип, 2021 16:00
Вітаю! Написала огляд про готові квартири в продажу, біля метро та ціни на оренду. Вирішили перевірити, чи зросли так сильно ціни, як пишуть зараз у новинах. Сподіваюся, буде цікаво, і буду вдячна за відгуки або пропозиції до огляду: https://finance.ua/ua/saving/kavrtiry-n ... etro-kieva
Які варіанти квартир для подальшої здачі в оренду розглядаєте ви? Чи відчуваєте стрімкий ріст цін на квартири?
Бажаємо вдалих та вигідних інвестицій!
Додано: Пон 19 лип, 2021 22:27
Ехххххх, шкода що аналогічної підбірки немає про нерухомість Львова...
Додано: Пон 19 лип, 2021 22:31
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Вів 20 лип, 2021 08:13
Додано: Вів 20 лип, 2021 08:17
вы сделайте таблицу с размытыми цифрами и пропиарьте, кто захочет купит.
Додано: Суб 24 лип, 2021 17:21
И как там? тоже смотрю участки, этот массив не плох, но говорят, иногда подтапливает.
Додано: Сер 28 лип, 2021 11:58
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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