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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:31
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:33
ziks написав:
И как там? тоже смотрю участки, этот массив не плох, но говорят, иногда подтапливает.
передумал строиться, смотрю готовый таунхаус.
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vitaliian
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:58
vitaliian написав:
передумал строиться, смотрю готовый таунхаус
Доречі - правильна думка.
З подорожчанням усього і вся - будуватись, чи робити зараз ремонт - якось зовсім не цікаво.
Вже починаю задумуватись над своїм ремонтом наступного року - якщо він потягне більше 200К на матеріали/меблі/техніку в мій смарт - то здавати менше 7К/міс - теж якось не цікаво буде!
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Успіх
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:30
Успіх написав: vitaliian написав:
передумал строиться, смотрю готовый таунхаус
Доречі - правильна думка.
З подорожчанням усього і вся - будуватись, чи робити зараз ремонт - якось зовсім не цікаво.
Вже починаю задумуватись над своїм ремонтом наступного року - якщо він потягне більше 200К на матеріали/меблі/техніку в мій смарт - то здавати менше 7К/міс - теж якось не цікаво буде!
я вам потом в личку напишу как можно хорошо сэкономить. Но и роликов на ютубе много. Передумал строится по своим причинам, не по финансовым, не хочу тратить на стройку время.
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vitaliian
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:43
vitaliian написав:
я вам потом в личку напишу как можно хорошо сэкономить
Сумніваюсь, що чимось мене здивуєте в приваті, але дякую.(чекаю)
vitaliian написав:
, не хочу тратить на стройку время
От справді, ще крім коштів - зекономите купу часу і нервів!
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Успіх
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