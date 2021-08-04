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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 82838485
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:33

  ziks написав:
  vitaliian написав:как вам локация? на днях поеду лично гляну https://www.olx.ua/d/obyavlenie/uchastk ... 2;promoted


И как там? тоже смотрю участки, этот массив не плох, но говорят, иногда подтапливает.

передумал строиться, смотрю готовый таунхаус.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:58

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  vitaliian написав:передумал строиться, смотрю готовый таунхаус

Доречі - правильна думка.
З подорожчанням усього і вся - будуватись, чи робити зараз ремонт - якось зовсім не цікаво.

Вже починаю задумуватись над своїм ремонтом наступного року - якщо він потягне більше 200К на матеріали/меблі/техніку в мій смарт - то здавати менше 7К/міс - теж якось не цікаво буде!
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:30

  Успіх написав:
  vitaliian написав:передумал строиться, смотрю готовый таунхаус

Доречі - правильна думка.
З подорожчанням усього і вся - будуватись, чи робити зараз ремонт - якось зовсім не цікаво.

Вже починаю задумуватись над своїм ремонтом наступного року - якщо він потягне більше 200К на матеріали/меблі/техніку в мій смарт - то здавати менше 7К/міс - теж якось не цікаво буде!

я вам потом в личку напишу как можно хорошо сэкономить. Но и роликов на ютубе много. Передумал строится по своим причинам, не по финансовым, не хочу тратить на стройку время.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:43

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  vitaliian написав:я вам потом в личку напишу как можно хорошо сэкономить

Сумніваюсь, що чимось мене здивуєте в приваті, але дякую.(чекаю)
  vitaliian написав:, не хочу тратить на стройку время

От справді, ще крім коштів - зекономите купу часу і нервів!
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 09:20

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Ті, хто має кошти на перший внесок - можуть творити дива! :D
А умовний Сержик з своєю котлеткою в 50К - так взагалі, може на раз-два вирішити своє квартирне питання!
Тут за 2 хвилини розказують всю суть/ідею, тільки треба хоч трохи підключати мізки! :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 12:24

  vitaliian написав:я вам потом в личку напишу как можно хорошо сэкономить. Но и роликов на ютубе много. Передумал строится по своим причинам, не по финансовым, не хочу тратить на стройку время.

Якщо є фінанси то ніякого додатковго часу ви не потратите. Знаю людей що за пів року від початку будівництва заїжджали в повністю готовий будинок, з меблями (не каркасний будинок). Мені зайняло трохи більше року від початку по переїзду.

З теперішніми цінами на будівництво - купити готовий часто буде дешевше (тільки купувати в того хто будував для себе а не на продаж)
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:20

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

вот интересная книга продаётся
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1888-g- ... MkCGa.html

Книга 1888 года очень редкой тематики про бизнес или предпринимательство в 1800х годах. Книга полностью посвящена этой теме.

аналог Киосаки и другим мотивационным роликам на ютубе
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 05 сер, 2021 12:27, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:27

  vitaliian написав:вот интересная книга продаётся
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1888-g- ... MkCGa.html

Книга 1888 года очень редкой тематики про бизнес или предпринимательство в 1800х годах. Книга полностью посвящена этой теме.

аналог мотивационным роликам на ютубе

Можливо, вона є в аудіо-форматі?
А то я вже декілька років, тільки аудіо-книги слухаю, або просто цікавих людей, як от наприклад:
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Успіх я когда то увлекался аудиокнигами, вот рекомондую
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