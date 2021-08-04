Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ті, хто має кошти на перший внесок - можуть творити дива! А умовний Сержик з своєю котлеткою в 50К - так взагалі, може на раз-два вирішити своє квартирне питання! Тут за 2 хвилини розказують всю суть/ідею, тільки треба хоч трохи підключати мізки!
vitaliian написав:я вам потом в личку напишу как можно хорошо сэкономить. Но и роликов на ютубе много. Передумал строится по своим причинам, не по финансовым, не хочу тратить на стройку время.
Якщо є фінанси то ніякого додатковго часу ви не потратите. Знаю людей що за пів року від початку будівництва заїжджали в повністю готовий будинок, з меблями (не каркасний будинок). Мені зайняло трохи більше року від початку по переїзду.
З теперішніми цінами на будівництво - купити готовий часто буде дешевше (тільки купувати в того хто будував для себе а не на продаж)