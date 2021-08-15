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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 85868788>
Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 16:34

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  budivelnik написав:130000 - матеріали ( без знижки було б 150 000)

О, то на сьогоднішній час - я б вклався в ту суму, що я озвучував ще взимку(150-160Кгрн "під ключ") разом з меблями і технікою, якщо б робив би ремонт своїми руками!(тим більше, що "не для себе", а в оренду)
Тобто, мій смарт
27м2х5600грн=151 200грн!(ремонт/меблі/техніка)
(чуть більше 200$м2)
Нормас!👍
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 16:45

  Успіх написав:
  budivelnik написав:130000 - матеріали ( без знижки було б 150 000)
О, то на сьогоднішній час - я б вклався в ту суму, що я озвучував ще взимку(150-160Кгрн "під ключ") разом з меблями і технікою, якщо б робив би ремонт своїми руками!(тим більше, що "не для себе", а в оренду)
Тобто, мій смарт
27м2х5600грн=151 200грн!(ремонт/меблі/техніка)
(чуть більше 200$м2)
Нормас!👍
Такого примітивізму я давно не бачив..
Долярчик-ви навіщо купуєте хліб/сало/одяг/ліки/квартири?
Матеріали на ваш смарт коштують в 5 разів менше ніж ви за нього заплатили.
Зробили б все самі якщо майстер на всі руки..навіщо переплачувати комусь?
ПС
Для всіх інших
Те що фахівець робить за години і якісно-дилетант буде робити весь день..і все одно вийде погано.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 08:28

  budivelnik написав:
  Успіх написав:
  budivelnik написав:130000 - матеріали ( без знижки було б 150 000)
О, то на сьогоднішній час - я б вклався в ту суму, що я озвучував ще взимку(150-160Кгрн "під ключ") разом з меблями і технікою, якщо б робив би ремонт своїми руками!(тим більше, що "не для себе", а в оренду)
Тобто, мій смарт
27м2х5600грн=151 200грн!(ремонт/меблі/техніка)
(чуть більше 200$м2)
Нормас!👍
Такого примітивізму я давно не бачив..
Долярчик-ви навіщо купуєте хліб/сало/одяг/ліки/квартири?
Матеріали на ваш смарт коштують в 5 разів менше ніж ви за нього заплатили.
Зробили б все самі якщо майстер на всі руки..навіщо переплачувати комусь?
ПС
Для всіх інших
Те що фахівець робить за години і якісно-дилетант буде робити весь день..і все одно вийде погано.

Щось я не зовсім зрозумів :D

1. Тут почали кричати, що будматеріали зросли в ціні - от я і "вдарив на сполох"))
2. Я в ремонтах - не початківець. Зробити можу все сам і ЯКІСНО! А що не знаю/не зовсім вмію(як от наприклад, електрику) - то я підключаю до роботи свого тата, в якого РЕАЛЬНО "золоті руки"!
Та й вже не раз писали, якщо наприклад, умовний плиточник, покладе мені плитку за 12 робочих днів і візьме за роботу 20Кгрн, а я покладу цю плитку за 15 днів, але при тому, на основній роботі я заробляю умовно 20Кгрн/міс - то ясен пень, що мені краще брати по пару вихідних і робити самому (хоч трохи розтягнеться в часі) - ніж наймати плиточника!

То що не так?))

п.с.
Але зараз від всіх посиплеться - " то кидай торгувати і йди плиточником!" :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 08:59

  Успіх написав:Але зараз від всіх посиплеться - " то кидай торгувати і йди плиточником!"
1 Є обмежений ресурс під назвою час
2 Є похідна від цього обмеженого ресурсу(час) - називається гроші..
Тобто витративши певну кількість часу - можна отримати певну кількість грошей.
Чим більше грошей можна отримати за одиницю часу - тим кращим фахівцем в конкретній галузі є людина.

Звідси висновок
Життя треба побудувати так, щоб витративши як найменше часу і зусиль - отримати максимальну кількість гроше..які потім можна витратити на відпочинок і так далі...

Тому
Можна плакати ,колотись..але жерти кактус, розповідаючи про своє покликання в якійсь галузі...
А можна ефективно витрати на порядок менше часу, щоб отримати суму яка більша ніж оплачується робота за покликанням....а тим що подобається займатись як хоббі ..у вільний від роботи час.

Найвищий пілотаж - це отримувати гроші в необхідних для себе сумах,займаючись тим що любиш.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 10:14

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  budivelnik написав:Найвищий пілотаж - це отримувати гроші в необхідних для себе сумах,займаючись тим що любиш

Та це я в курсі)) - я ж читаю/слухаю розумні книжки))

Тому і хочу через декілька років торгувати по 3-4дні/тиждень - буде як хобі))

Доречі, мене тут люблять тицяти таким, то і я тицьну)) - хобі пишеться з одним "б" ;)
  budivelnik написав:займатись як хоббі

Правильно
Хобі – єдиний правильний варіант написання слова в українській мові. За правилами українського правопису у загальних назвах іншомовних слів в українській мові, на відміну від російської, приголосні не подвоюються: хобі, клас, сума.
Хобі – це те, чим люди люблять займатися у вільний час
https://kak--pravilno-net.cdn.ampprojec ... ravilno%2F
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 17:59

  Успіх написав:Хобі – це те, чим люди люблять займатися у вільний час
Для того щоб займатись у вільний час - треба мати вільний час.
А щоб мати вільний час - треба мінімум витратити на забезпечення власної життєдіяльності..
Якщо людина збирається робити все сама...то вона або геній багатостаночник.... або геній без букви е.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 19:00

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

:D то я так і не зрозумів - що в оцьому, нижче наведеному прикладі я роблю "не так"?
- кинути торгівлю і тільки плитку класти?
- так може мені ця робота(укладання плитки) не подобається, а торгувати - подобається))
- а робота(як вже вище згадувалось) якраз має подобатись, тоді вона буде і "легкою" і більш ефективною!

Тож, якщо я в своєму ремонті зроблю так як я захочу і ще й собі додатково зароблю умовних 50-100Кгрн - то чому б і ні?
  Успіх написав:вже не раз писали, якщо наприклад, умовний плиточник, покладе мені плитку за 12 робочих днів і візьме за роботу 20Кгрн, а я покладу цю плитку за 15 днів, але при тому, на основній роботі я заробляю умовно 20Кгрн/міс - то ясен пень, що мені краще брати по пару вихідних і робити самому (хоч трохи розтягнеться в часі) - ніж наймати плиточника!

То що не так?))
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 19:52

  Успіх написав:- кинути торгівлю і тільки плитку класти?
- так може мені ця робота(укладання плитки) не подобається, а торгувати - подобається))
1 Мені торгувати не найсильніше подобається...але зараз я там найбільше заробляю ( в перерахунку отриманий прибуток до затраченого часу)
2 Те що я найефективніше роблю те що мені не найсильніше подобається дозволяє мені займатись тим що подобається...але там я не працюю, я отримую задоволення.

Перекладу
Я на роботі - працюю...і це забирає в мене 200-250 годин в місяць....Але ці 250 забраних годин - дозволяють мені мати вільних 150...і там я вже роблю що хочу...
Якби я вибрав більш приємну діяльність,але в 1,5 рази менш ефективну...в мене б або не стало часу на відпочинок..або грошей для відпочинку.
Так зрозуміло?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 11:15

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 07:15

  budivelnik написав:
  Успіх написав:Хобі – це те, чим люди люблять займатися у вільний час
Для того щоб займатись у вільний час - треба мати вільний час.
А щоб мати вільний час - треба мінімум витратити на забезпечення власної життєдіяльності..
Якщо людина збирається робити все сама...то вона або геній багатостаночник.... або геній без букви е.

а якщо успішний Успіх мав би дохід хоча би $20 за годину, то таки так.
А коли в нього виторг за день 2000 грн., то класти плитку самому і вчити як жити інших
flyman
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