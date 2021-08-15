Додано: Нед 08 сер, 2021 08:28

budivelnik написав: Успіх написав: budivelnik написав: 130000 - матеріали ( без знижки було б 150 000) 130000 - матеріали ( без знижки було б 150 000) О, то на сьогоднішній час - я б вклався в ту суму, що я озвучував ще взимку(150-160Кгрн "під ключ") разом з меблями і технікою, якщо б робив би ремонт своїми руками!(тим більше, що "не для себе", а в оренду)

Тобто, мій смарт

27м2х5600грн=151 200грн!(ремонт/меблі/техніка)

(чуть більше 200$м2)

Нормас!👍 О, то на сьогоднішній час - я б вклався в ту суму, що я озвучував ще взимку(150-160Кгрн "під ключ") разом з меблями і технікою, якщо б робив би ремонт своїми руками!(тим більше, що "не для себе", а в оренду)Тобто, мій смарт27м2х5600грн=151 200грн!(ремонт/меблі/техніка)(чуть більше 200$м2)Нормас!👍 Такого примітивізму я давно не бачив..

Долярчик-ви навіщо купуєте хліб/сало/одяг/ліки/квартири?

Матеріали на ваш смарт коштують в 5 разів менше ніж ви за нього заплатили.

Зробили б все самі якщо майстер на всі руки..навіщо переплачувати комусь?

ПС

Для всіх інших

Те що фахівець робить за години і якісно-дилетант буде робити весь день..і все одно вийде погано. Такого примітивізму я давно не бачив..Долярчик-ви навіщо купуєте хліб/сало/одяг/ліки/квартири?Матеріали на ваш смарт коштують в 5 разів менше ніж ви за нього заплатили.Зробили б все самі якщо майстер на всі руки..навіщо переплачувати комусь?ПСДля всіх іншихТе що фахівець робить за години і якісно-дилетант буде робити весь день..і все одно вийде погано.

Щось я не зовсім зрозумів1. Тут почали кричати, що будматеріали зросли в ціні - от я і "вдарив на сполох"))2. Я в ремонтах - не початківець. Зробити можу все сам і ЯКІСНО! А що не знаю/не зовсім вмію(як от наприклад, електрику) - то я підключаю до роботи свого тата, в якого РЕАЛЬНО "золоті руки"!Та й вже не раз писали, якщо наприклад, умовний плиточник, покладе мені плитку за 12 робочих днів і візьме за роботу 20Кгрн, а я покладу цю плитку за 15 днів, але при тому, на основній роботі я заробляю умовно 20Кгрн/міс - то ясен пень, що мені краще брати по пару вихідних і робити самому (хоч трохи розтягнеться в часі) - ніж наймати плиточника!То що не так?))п.с.Але зараз від всіх посиплеться - " то кидай торгувати і йди плиточником!"