Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
budivelnik написав:130000 - матеріали ( без знижки було б 150 000)
О, то на сьогоднішній час - я б вклався в ту суму, що я озвучував ще взимку(150-160Кгрн "під ключ") разом з меблями і технікою, якщо б робив би ремонт своїми руками!(тим більше, що "не для себе", а в оренду) Тобто, мій смарт 27м2х5600грн=151 200грн!(ремонт/меблі/техніка) (чуть більше 200$м2) Нормас!👍
budivelnik написав:130000 - матеріали ( без знижки було б 150 000)
О, то на сьогоднішній час - я б вклався в ту суму, що я озвучував ще взимку(150-160Кгрн "під ключ") разом з меблями і технікою, якщо б робив би ремонт своїми руками!(тим більше, що "не для себе", а в оренду) Тобто, мій смарт 27м2х5600грн=151 200грн!(ремонт/меблі/техніка) (чуть більше 200$м2) Нормас!👍
Такого примітивізму я давно не бачив.. Долярчик-ви навіщо купуєте хліб/сало/одяг/ліки/квартири? Матеріали на ваш смарт коштують в 5 разів менше ніж ви за нього заплатили. Зробили б все самі якщо майстер на всі руки..навіщо переплачувати комусь? ПС Для всіх інших Те що фахівець робить за години і якісно-дилетант буде робити весь день..і все одно вийде погано.
budivelnik написав:130000 - матеріали ( без знижки було б 150 000)
О, то на сьогоднішній час - я б вклався в ту суму, що я озвучував ще взимку(150-160Кгрн "під ключ") разом з меблями і технікою, якщо б робив би ремонт своїми руками!(тим більше, що "не для себе", а в оренду) Тобто, мій смарт 27м2х5600грн=151 200грн!(ремонт/меблі/техніка) (чуть більше 200$м2) Нормас!👍
Такого примітивізму я давно не бачив.. Долярчик-ви навіщо купуєте хліб/сало/одяг/ліки/квартири? Матеріали на ваш смарт коштують в 5 разів менше ніж ви за нього заплатили. Зробили б все самі якщо майстер на всі руки..навіщо переплачувати комусь? ПС Для всіх інших Те що фахівець робить за години і якісно-дилетант буде робити весь день..і все одно вийде погано.
Щось я не зовсім зрозумів
1. Тут почали кричати, що будматеріали зросли в ціні - от я і "вдарив на сполох")) 2. Я в ремонтах - не початківець. Зробити можу все сам і ЯКІСНО! А що не знаю/не зовсім вмію(як от наприклад, електрику) - то я підключаю до роботи свого тата, в якого РЕАЛЬНО "золоті руки"! Та й вже не раз писали, якщо наприклад, умовний плиточник, покладе мені плитку за 12 робочих днів і візьме за роботу 20Кгрн, а я покладу цю плитку за 15 днів, але при тому, на основній роботі я заробляю умовно 20Кгрн/міс - то ясен пень, що мені краще брати по пару вихідних і робити самому (хоч трохи розтягнеться в часі) - ніж наймати плиточника!
То що не так?))
п.с. Але зараз від всіх посиплеться - " то кидай торгувати і йди плиточником!"
Успіх написав:Але зараз від всіх посиплеться - " то кидай торгувати і йди плиточником!"
1 Є обмежений ресурс під назвою час 2 Є похідна від цього обмеженого ресурсу(час) - називається гроші.. Тобто витративши певну кількість часу - можна отримати певну кількість грошей. Чим більше грошей можна отримати за одиницю часу - тим кращим фахівцем в конкретній галузі є людина.
Звідси висновок Життя треба побудувати так, щоб витративши як найменше часу і зусиль - отримати максимальну кількість гроше..які потім можна витратити на відпочинок і так далі...
Тому Можна плакати ,колотись..але жерти кактус, розповідаючи про своє покликання в якійсь галузі... А можна ефективно витрати на порядок менше часу, щоб отримати суму яка більша ніж оплачується робота за покликанням....а тим що подобається займатись як хоббі ..у вільний від роботи час.
Найвищий пілотаж - це отримувати гроші в необхідних для себе сумах,займаючись тим що любиш.
budivelnik написав:Найвищий пілотаж - це отримувати гроші в необхідних для себе сумах,займаючись тим що любиш
Та це я в курсі)) - я ж читаю/слухаю розумні книжки))
Тому і хочу через декілька років торгувати по 3-4дні/тиждень - буде як хобі))
Доречі, мене тут люблять тицяти таким, то і я тицьну)) - хобі пишеться з одним "б"
budivelnik написав:займатись як хоббі
Правильно Хобі – єдиний правильний варіант написання слова в українській мові. За правилами українського правопису у загальних назвах іншомовних слів в українській мові, на відміну від російської, приголосні не подвоюються: хобі, клас, сума. Хобі – це те, чим люди люблять займатися у вільний час https://kak--pravilno-net.cdn.ampprojec ... ravilno%2F
Успіх написав:Хобі – це те, чим люди люблять займатися у вільний час
Для того щоб займатись у вільний час - треба мати вільний час. А щоб мати вільний час - треба мінімум витратити на забезпечення власної життєдіяльності.. Якщо людина збирається робити все сама...то вона або геній багатостаночник.... або геній без букви е.
то я так і не зрозумів - що в оцьому, нижче наведеному прикладі я роблю "не так"? - кинути торгівлю і тільки плитку класти? - так може мені ця робота(укладання плитки) не подобається, а торгувати - подобається)) - а робота(як вже вище згадувалось) якраз має подобатись, тоді вона буде і "легкою" і більш ефективною!
Тож, якщо я в своєму ремонті зроблю так як я захочу і ще й собі додатково зароблю умовних 50-100Кгрн - то чому б і ні?
Успіх написав:вже не раз писали, якщо наприклад, умовний плиточник, покладе мені плитку за 12 робочих днів і візьме за роботу 20Кгрн, а я покладу цю плитку за 15 днів, але при тому, на основній роботі я заробляю умовно 20Кгрн/міс - то ясен пень, що мені краще брати по пару вихідних і робити самому (хоч трохи розтягнеться в часі) - ніж наймати плиточника!
Успіх написав:- кинути торгівлю і тільки плитку класти? - так може мені ця робота(укладання плитки) не подобається, а торгувати - подобається))
1 Мені торгувати не найсильніше подобається...але зараз я там найбільше заробляю ( в перерахунку отриманий прибуток до затраченого часу) 2 Те що я найефективніше роблю те що мені не найсильніше подобається дозволяє мені займатись тим що подобається...але там я не працюю, я отримую задоволення.
Перекладу Я на роботі - працюю...і це забирає в мене 200-250 годин в місяць....Але ці 250 забраних годин - дозволяють мені мати вільних 150...і там я вже роблю що хочу... Якби я вибрав більш приємну діяльність,але в 1,5 рази менш ефективну...в мене б або не стало часу на відпочинок..або грошей для відпочинку. Так зрозуміло?
Успіх написав:Хобі – це те, чим люди люблять займатися у вільний час
Для того щоб займатись у вільний час - треба мати вільний час. А щоб мати вільний час - треба мінімум витратити на забезпечення власної життєдіяльності.. Якщо людина збирається робити все сама...то вона або геній багатостаночник.... або геній без букви е.
а якщо успішний Успіх мав би дохід хоча би $20 за годину, то таки так. А коли в нього виторг за день 2000 грн., то класти плитку самому і вчити як жити інших