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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 сер, 2021 07:18
Успіх написав:
ти вже покинув "токсичне оточення" "вовчиці з вовченятами", щоб пробити стелю в 2000 грн виторгу?
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flyman
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Додано: Пон 16 сер, 2021 07:47
flyman написав: Успіх написав:
ти вже покинув "токсичне оточення" "вовчиці з вовченятами", щоб пробити стелю в 2000 грн виторгу?
Я ж не ти
- покинути жінку з дітьми і пробити не стелю, а підлогу)))
Ще раз кажу - повертайся в сім'ю і твоє життя заграє новими барвами!!!
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Додано: Пон 16 сер, 2021 09:26
Успіх написав: flyman написав: Успіх написав:
ти вже покинув "токсичне оточення" "вовчиці з вовченятами", щоб пробити стелю в 2000 грн виторгу?
Я ж не ти
- покинути жінку з дітьми і пробити не стелю, а підлогу)))
Ще раз кажу - повертайся в сім'ю і твоє життя заграє новими барвами!!!
так твої гуру-інфоцигани радять кинути токсичне оточення, чому ти не слухаєш слушних порад і не виконуєш їх?
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flyman
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