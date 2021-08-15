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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 07:18

  Успіх написав:

ти вже покинув "токсичне оточення" "вовчиці з вовченятами", щоб пробити стелю в 2000 грн виторгу?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 07:47

  flyman написав:
  Успіх написав:

ти вже покинув "токсичне оточення" "вовчиці з вовченятами", щоб пробити стелю в 2000 грн виторгу?

Я ж не ти ;)
- покинути жінку з дітьми і пробити не стелю, а підлогу)))

Ще раз кажу - повертайся в сім'ю і твоє життя заграє новими барвами!!!
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:26

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:

ти вже покинув "токсичне оточення" "вовчиці з вовченятами", щоб пробити стелю в 2000 грн виторгу?

Я ж не ти ;)
- покинути жінку з дітьми і пробити не стелю, а підлогу)))

Ще раз кажу - повертайся в сім'ю і твоє життя заграє новими барвами!!!

так твої гуру-інфоцигани радять кинути токсичне оточення, чому ти не слухаєш слушних порад і не виконуєш їх?
flyman
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  #<1 ... 85868788
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