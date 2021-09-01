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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 вер, 2021 14:08
Успіх написав:
Якщо б я заробляв, хоч 1К/день - то я б по-мінімуму брав би участь у ремонті свого смарта.
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flyman
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Додано: Сер 01 вер, 2021 20:16
Успіх написав:
Якщо б я заробляв, хоч 1К/день
Долярів?
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Faceless
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