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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:08

шоп ти жив на одну зарплату

  Успіх написав:Якщо б я заробляв, хоч 1К/день - то я б по-мінімуму брав би участь у ремонті свого смарта.

flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:16

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:Якщо б я заробляв, хоч 1К/день

Долярів?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 22:27

  Faceless написав:
  Успіх написав:Якщо б я заробляв, хоч 1К/день

Долярів?

Лайков
Мизантрóп
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  #<1 ... 85868788
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