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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 вер, 2021 14:08
Успіх написав:
Якщо б я заробляв, хоч 1К/день - то я б по-мінімуму брав би участь у ремонті свого смарта.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 20:16
Успіх написав:
Якщо б я заробляв, хоч 1К/день
Долярів?
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Faceless
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Додано: Сер 01 вер, 2021 22:27
Faceless написав: Успіх написав:
Якщо б я заробляв, хоч 1К/день
Долярів?
Лайков
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Додано: Чет 02 вер, 2021 10:22
Успіх написав: Faceless написав: Успіх написав:
Якщо б я заробляв, хоч 1К/день
Долярів?
Канадських
Просто ви ж казали, що ваш заробіток близько 1куе в міс, що приблизно й відповідає 1 кгрн в день з 1 вихідним на тиждень
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Faceless
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Додано: Чет 02 вер, 2021 10:26
Faceless написав:
Просто ви ж казали, що ваш заробіток близько 1куе в міс, що приблизно й відповідає 1 кгрн в день з 1 вихідним на тиждень
Ні, це я казав про сімейний дохід/бюджет
мій+дружини
...і то ще + до того, що раніше тримав хоч нормальні суми на гривнедепо, і відповідно, нормальні % капали...
А тепер...
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Додано: Чет 02 вер, 2021 10:35
Успіх написав: Faceless написав:
Просто ви ж казали, що ваш заробіток близько 1куе в міс, що приблизно й відповідає 1 кгрн в день з 1 вихідним на тиждень
Ні, це я казав про сімейний дохід/бюджет
мій+дружини
...і то ще + до того, що раніше тримав хоч нормальні суми на гривнедепо, і відповідно, нормальні % капали...
А тепер...
Тоді тримайтесь. Але змушений ваз розчарувати з вашими планами на іпотеку
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Faceless
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Додано: Чет 02 вер, 2021 10:52
Faceless написав:
змушений ваз розчарувати з вашими планами на іпотеку
Та рік, я ніде не буду рипатись - нема з чим)) а там побачу))
Доречі, хотів запитати про ваші платежі.
Як воно, відчуття, що щомісяця треба "хоч костями лягти", а місячний платіж банку заплатити?
Чи трошки себе бідстрахували "подушкою безпеки"?(напевно, подушку маєте, так як збираєте ще на ремонт одної/двох кімнат)
Бо, справді, без подушки безпеки, при найменшому форс-мажорі - зразу настає якесь "дурне відчуття"...
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