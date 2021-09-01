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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:08

шоп ти жив на одну зарплату

  Успіх написав:Якщо б я заробляв, хоч 1К/день - то я б по-мінімуму брав би участь у ремонті свого смарта.

flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:16

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:Якщо б я заробляв, хоч 1К/день

Долярів?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 22:27

  Faceless написав:
  Успіх написав:Якщо б я заробляв, хоч 1К/день

Долярів?

Лайков
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:03

  Faceless написав:
  Успіх написав:Якщо б я заробляв, хоч 1К/день

Долярів?

Канадських :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:22

  Успіх написав:
  Faceless написав:
  Успіх написав:Якщо б я заробляв, хоч 1К/день

Долярів?

Канадських :mrgreen:

Просто ви ж казали, що ваш заробіток близько 1куе в міс, що приблизно й відповідає 1 кгрн в день з 1 вихідним на тиждень
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:26

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Faceless написав:Просто ви ж казали, що ваш заробіток близько 1куе в міс, що приблизно й відповідає 1 кгрн в день з 1 вихідним на тиждень

Ні, це я казав про сімейний дохід/бюджет :oops: мій+дружини
...і то ще + до того, що раніше тримав хоч нормальні суми на гривнедепо, і відповідно, нормальні % капали...
А тепер... :cry:
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:35

  Успіх написав:
  Faceless написав:Просто ви ж казали, що ваш заробіток близько 1куе в міс, що приблизно й відповідає 1 кгрн в день з 1 вихідним на тиждень

Ні, це я казав про сімейний дохід/бюджет :oops: мій+дружини
...і то ще + до того, що раніше тримав хоч нормальні суми на гривнедепо, і відповідно, нормальні % капали...
А тепер... :cry:

Тоді тримайтесь. Але змушений ваз розчарувати з вашими планами на іпотеку
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:52

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Faceless написав:змушений ваз розчарувати з вашими планами на іпотеку

Та рік, я ніде не буду рипатись - нема з чим)) а там побачу))

Доречі, хотів запитати про ваші платежі.
Як воно, відчуття, що щомісяця треба "хоч костями лягти", а місячний платіж банку заплатити?
Чи трошки себе бідстрахували "подушкою безпеки"?(напевно, подушку маєте, так як збираєте ще на ремонт одної/двох кімнат)

Бо, справді, без подушки безпеки, при найменшому форс-мажорі - зразу настає якесь "дурне відчуття"...
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