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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 вер, 2021 14:08
шоп ти жив на одну зарплату
Додано: Сер 01 вер, 2021 20:16
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Сер 01 вер, 2021 22:27
Додано: Чет 02 вер, 2021 10:03
Додано: Чет 02 вер, 2021 10:22
Додано: Чет 02 вер, 2021 10:26
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Ні, це я казав про сімейний дохід/бюджет мій+дружини
...і то ще + до того, що раніше тримав хоч нормальні суми на гривнедепо, і відповідно, нормальні % капали...
А тепер...
Додано: Чет 02 вер, 2021 10:35
Тоді тримайтесь. Але змушений ваз розчарувати з вашими планами на іпотеку
Додано: Чет 02 вер, 2021 10:52
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Та рік, я ніде не буду рипатись - нема з чим)) а там побачу))
Доречі, хотів запитати про ваші платежі.
Як воно, відчуття, що щомісяця треба "хоч костями лягти", а місячний платіж банку заплатити?
Чи трошки себе бідстрахували "подушкою безпеки"?(напевно, подушку маєте, так як збираєте ще на ремонт одної/двох кімнат)
Бо, справді, без подушки безпеки, при найменшому форс-мажорі - зразу настає якесь "дурне відчуття"...
Додано: Чет 02 вер, 2021 11:43
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Мій платіж приблизно такий самий або навіть менше, як оренда такої ж квартири. Відчуття нічим не відрізняється від сплати оренди. Та й в бюджеті це далеко не найбільша стаття витрат.
Якщо за кілька років ситуація зі ставками не погіршиться, думаю взяти ще.
Додано: Чет 02 вер, 2021 12:15
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Ввійшли в смак))
Все у вас гарно тому, що перший внесок 50%.
З такими вхідними - то і моя ця тема "орендарі сплачують за вас" спокійно працює
Тому, як наступного року почне працювати на мене мій смарт, то спокійно можна брати другий(але в зданому) в іпотеку, з першим внеском +/-30% і оренда з двох смартів, буде спокійно покривати іпотечний платіж, навіть, ще 1-2К буде залишатись...
Залишилось лише "за малим" - наскирдувати на ремонт, запустити смарт в оренду, а тоді ще мати наскирдовані кошти на перший внесок)) Бо на ремонт, то можна і іпотеку взяти з запасом))
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