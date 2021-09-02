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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:21
Успіх написав: Faceless написав:
Якщо за кілька років ситуація зі ставками не погіршиться, думаю взяти ще
Ввійшли в смак))
Все у вас гарно тому, що перший внесок 50%.
З такими вхідними - то і моя ця тема "орендарі сплачують за вас" спокійно працює
Тому, як наступного року почне працювати на мене мій смарт, то спокійно можна брати другий(але в зданому) в іпотеку, з першим внеском +/-30% і оренда з двох смартів, буде спокійно покривати іпотечний платіж, навіть, ще 1-2К буде залишатись...
Залишилось лише "за малим" - наскирдувати на ремонт, запустити смарт в оренду, а тоді ще мати наскирдовані кошти на перший внесок)) Бо на ремонт, то можна і іпотеку взяти з запасом))
На ремонт іпотеку взяти не вийде. Що можна - взяти з мінімальним внеском, маючи ще й еа ремонт - то є доцільним
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Faceless
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:29
Faceless написав: Успіх написав: Faceless написав:
Якщо за кілька років ситуація зі ставками не погіршиться, думаю взяти ще
Ввійшли в смак))
Все у вас гарно тому, що перший внесок 50%.
З такими вхідними - то і моя ця тема "орендарі сплачують за вас" спокійно працює
Тому, як наступного року почне працювати на мене мій смарт, то спокійно можна брати другий(але в зданому) в іпотеку, з першим внеском +/-30% і оренда з двох смартів, буде спокійно покривати іпотечний платіж, навіть, ще 1-2К буде залишатись...
Залишилось лише "за малим" - наскирдувати на ремонт, запустити смарт в оренду, а тоді ще мати наскирдовані кошти на перший внесок)) Бо на ремонт, то можна і іпотеку взяти з запасом))
На ремонт іпотеку взяти не вийде. Що можна - взяти з мінімальним внеском, маючи ще й еа ремонт - то є доцільним
Так то і малось на увазі))
Маючи 50-60% першого внеску, береться іпотека з 20-30% першого внеску.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 18:52
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Додано: Чет 02 вер, 2021 21:25
Успіх написав: Faceless написав:
Якщо за кілька років ситуація зі ставками не погіршиться, думаю взяти ще
Ввійшли в смак))
Все у вас гарно тому, що перший внесок 50%.
З такими вхідними - то і моя ця тема "орендарі сплачують за вас" спокійно працює
Тому, як наступного року почне працювати на мене мій смарт, то спокійно можна брати другий(але в зданому) в іпотеку, з першим внеском +/-30% і оренда з двох смартів, буде спокійно покривати іпотечний платіж, навіть, ще 1-2К буде залишатись...
Залишилось лише "за малим" - наскирдувати на ремонт, запустити смарт в оренду, а тоді ще мати наскирдовані кошти на перший внесок)) Бо на ремонт, то можна і іпотеку взяти з запасом))
розтермінування від забудовника вигідніше іпотеки, як на мене
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flyman
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Додано: Чет 02 вер, 2021 22:51
flyman написав: Успіх написав: Faceless написав:
Якщо за кілька років ситуація зі ставками не погіршиться, думаю взяти ще
Ввійшли в смак))
Все у вас гарно тому, що перший внесок 50%.
З такими вхідними - то і моя ця тема "орендарі сплачують за вас" спокійно працює
Тому, як наступного року почне працювати на мене мій смарт, то спокійно можна брати другий(але в зданому) в іпотеку, з першим внеском +/-30% і оренда з двох смартів, буде спокійно покривати іпотечний платіж, навіть, ще 1-2К буде залишатись...
Залишилось лише "за малим" - наскирдувати на ремонт, запустити смарт в оренду, а тоді ще мати наскирдовані кошти на перший внесок)) Бо на ремонт, то можна і іпотеку взяти з запасом))
розтермінування від забудовника вигідніше іпотеки, як на мене
Розтермінування зазвичай на короткий строк, з прив'язкою до курсу (причому, тільки в сторону здорожчання), якщо розраховувати виплатити роаи за три то мабуть вигідніше, якщо за інших умов - не факт
І, звісно, стосується тільки новобуду і без ремонту, хіба в КАНу в Республіці
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