|
|
|
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 02 вер, 2021 12:21
Успіх написав: Faceless написав:
Якщо за кілька років ситуація зі ставками не погіршиться, думаю взяти ще
Ввійшли в смак))
Все у вас гарно тому, що перший внесок 50%.
З такими вхідними - то і моя ця тема "орендарі сплачують за вас" спокійно працює
Тому, як наступного року почне працювати на мене мій смарт, то спокійно можна брати другий(але в зданому) в іпотеку, з першим внеском +/-30% і оренда з двох смартів, буде спокійно покривати іпотечний платіж, навіть, ще 1-2К буде залишатись...
Залишилось лише "за малим" - наскирдувати на ремонт, запустити смарт в оренду, а тоді ще мати наскирдовані кошти на перший внесок)) Бо на ремонт, то можна і іпотеку взяти з запасом))
На ремонт іпотеку взяти не вийде. Що можна - взяти з мінімальним внеском, маючи ще й еа ремонт - то є доцільним
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29914
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1272 раз.
- Подякували: 7236 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 02 вер, 2021 12:29
Faceless написав: Успіх написав: Faceless написав:
Якщо за кілька років ситуація зі ставками не погіршиться, думаю взяти ще
Ввійшли в смак))
Все у вас гарно тому, що перший внесок 50%.
З такими вхідними - то і моя ця тема "орендарі сплачують за вас" спокійно працює
Тому, як наступного року почне працювати на мене мій смарт, то спокійно можна брати другий(але в зданому) в іпотеку, з першим внеском +/-30% і оренда з двох смартів, буде спокійно покривати іпотечний платіж, навіть, ще 1-2К буде залишатись...
Залишилось лише "за малим" - наскирдувати на ремонт, запустити смарт в оренду, а тоді ще мати наскирдовані кошти на перший внесок)) Бо на ремонт, то можна і іпотеку взяти з запасом))
На ремонт іпотеку взяти не вийде. Що можна - взяти з мінімальним внеском, маючи ще й еа ремонт - то є доцільним
Так то і малось на увазі))
Маючи 50-60% першого внеску, береться іпотека з 20-30% першого внеску.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1451
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 вер, 2021 18:52
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1451
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 вер, 2021 21:25
Успіх написав: Faceless написав:
Якщо за кілька років ситуація зі ставками не погіршиться, думаю взяти ще
Ввійшли в смак))
Все у вас гарно тому, що перший внесок 50%.
З такими вхідними - то і моя ця тема "орендарі сплачують за вас" спокійно працює
Тому, як наступного року почне працювати на мене мій смарт, то спокійно можна брати другий(але в зданому) в іпотеку, з першим внеском +/-30% і оренда з двох смартів, буде спокійно покривати іпотечний платіж, навіть, ще 1-2К буде залишатись...
Залишилось лише "за малим" - наскирдувати на ремонт, запустити смарт в оренду, а тоді ще мати наскирдовані кошти на перший внесок)) Бо на ремонт, то можна і іпотеку взяти з запасом))
розтермінування від забудовника вигідніше іпотеки, як на мене
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25834
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1273 раз.
- Подякували: 1989 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 02 вер, 2021 22:51
flyman написав: Успіх написав: Faceless написав:
Якщо за кілька років ситуація зі ставками не погіршиться, думаю взяти ще
Ввійшли в смак))
Все у вас гарно тому, що перший внесок 50%.
З такими вхідними - то і моя ця тема "орендарі сплачують за вас" спокійно працює
Тому, як наступного року почне працювати на мене мій смарт, то спокійно можна брати другий(але в зданому) в іпотеку, з першим внеском +/-30% і оренда з двох смартів, буде спокійно покривати іпотечний платіж, навіть, ще 1-2К буде залишатись...
Залишилось лише "за малим" - наскирдувати на ремонт, запустити смарт в оренду, а тоді ще мати наскирдовані кошти на перший внесок)) Бо на ремонт, то можна і іпотеку взяти з запасом))
розтермінування від забудовника вигідніше іпотеки, як на мене
Розтермінування зазвичай на короткий строк, з прив'язкою до курсу (причому, тільки в сторону здорожчання), якщо розраховувати виплатити роаи за три то мабуть вигідніше, якщо за інших умов - не факт
І, звісно, стосується тільки новобуду і без ремонту, хіба в КАНу в Республіці
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29914
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1272 раз.
- Подякували: 7236 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:32
Faceless написав:
розтермінування від забудовника вигідніше іпотеки, як на мене
Розтермінування зазвичай на короткий строк, з прив'язкою до курсу (причому, тільки в сторону здорожчання), якщо розраховувати виплатити роаи за три то мабуть вигідніше, якщо за інших умов - не факт
І, звісно, стосується тільки новобуду і без ремонту, хіба в КАНу в Республіці[/quote]
- чим погано, якщо гривня зміцнюється,
- є забудовники із розсрочкою у грн,
- є забудовники, в яких фіксована розсрочка, без росту в ціні
Висновок:
не одною іпотекою.
Але для ніщебродів, які збираються виплачувати кавалірку 30 років, то їм і іпотека не дохтор.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25834
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1273 раз.
- Подякували: 1989 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:56
flyman написав:
- чим погано, якщо гривня зміцнюється
Погано, що на короткий термін!
Як правило, розтермінування на рік-2 поки добудують/здадуть...
flyman написав:
- є забудовники із розсрочкою у грн,
Всі забудовники із розтермінуванням в грн
але ВСІ прив'язують до курсу!(нема дурних)
flyman написав:
- є забудовники, в яких фіксована розсрочка, без росту в ціні
Так, але знову ж таки - прив'язують до курсу!(а ціною себе зразу не образили)
flyman написав:
Висновок:
Висновок:
Якщо чуть-чуть не вистачає до повної суми, чи наприклад, скирда розкидана на депо(як у мене було) - то розтермінування у забудовника - "нас спасьот!")))
А от якщо не вистачає +/- половини, то тут вже іпотека "врятує світ")))
Переваги іпотеки:
1. Можна "догнати свою мрію"(Сержику, привіт))
2. В банках є фіксовані ставки на 3-5р. - і все це в гривні! Тому, якщо гривня тю-тюююю, а є "подушка безпеки" в долярчиках, то тоді просто думаєм)дієм/багатієм!©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1451
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unicdima
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|