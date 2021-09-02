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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:21
Успіх написав: Faceless написав:
Якщо за кілька років ситуація зі ставками не погіршиться, думаю взяти ще
Ввійшли в смак))
Все у вас гарно тому, що перший внесок 50%.
З такими вхідними - то і моя ця тема "орендарі сплачують за вас" спокійно працює
Тому, як наступного року почне працювати на мене мій смарт, то спокійно можна брати другий(але в зданому) в іпотеку, з першим внеском +/-30% і оренда з двох смартів, буде спокійно покривати іпотечний платіж, навіть, ще 1-2К буде залишатись...
Залишилось лише "за малим" - наскирдувати на ремонт, запустити смарт в оренду, а тоді ще мати наскирдовані кошти на перший внесок)) Бо на ремонт, то можна і іпотеку взяти з запасом))
На ремонт іпотеку взяти не вийде. Що можна - взяти з мінімальним внеском, маючи ще й еа ремонт - то є доцільним
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Faceless
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:29
Faceless написав: Успіх написав: Faceless написав:
Якщо за кілька років ситуація зі ставками не погіршиться, думаю взяти ще
Ввійшли в смак))
Все у вас гарно тому, що перший внесок 50%.
З такими вхідними - то і моя ця тема "орендарі сплачують за вас" спокійно працює
Тому, як наступного року почне працювати на мене мій смарт, то спокійно можна брати другий(але в зданому) в іпотеку, з першим внеском +/-30% і оренда з двох смартів, буде спокійно покривати іпотечний платіж, навіть, ще 1-2К буде залишатись...
Залишилось лише "за малим" - наскирдувати на ремонт, запустити смарт в оренду, а тоді ще мати наскирдовані кошти на перший внесок)) Бо на ремонт, то можна і іпотеку взяти з запасом))
На ремонт іпотеку взяти не вийде. Що можна - взяти з мінімальним внеском, маючи ще й еа ремонт - то є доцільним
Так то і малось на увазі))
Маючи 50-60% першого внеску, береться іпотека з 20-30% першого внеску.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 18:52
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Додано: Чет 02 вер, 2021 21:25
Успіх написав: Faceless написав:
Якщо за кілька років ситуація зі ставками не погіршиться, думаю взяти ще
Ввійшли в смак))
Все у вас гарно тому, що перший внесок 50%.
З такими вхідними - то і моя ця тема "орендарі сплачують за вас" спокійно працює
Тому, як наступного року почне працювати на мене мій смарт, то спокійно можна брати другий(але в зданому) в іпотеку, з першим внеском +/-30% і оренда з двох смартів, буде спокійно покривати іпотечний платіж, навіть, ще 1-2К буде залишатись...
Залишилось лише "за малим" - наскирдувати на ремонт, запустити смарт в оренду, а тоді ще мати наскирдовані кошти на перший внесок)) Бо на ремонт, то можна і іпотеку взяти з запасом))
розтермінування від забудовника вигідніше іпотеки, як на мене
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flyman
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Додано: Чет 02 вер, 2021 22:51
flyman написав: Успіх написав: Faceless написав:
Якщо за кілька років ситуація зі ставками не погіршиться, думаю взяти ще
Ввійшли в смак))
Все у вас гарно тому, що перший внесок 50%.
З такими вхідними - то і моя ця тема "орендарі сплачують за вас" спокійно працює
Тому, як наступного року почне працювати на мене мій смарт, то спокійно можна брати другий(але в зданому) в іпотеку, з першим внеском +/-30% і оренда з двох смартів, буде спокійно покривати іпотечний платіж, навіть, ще 1-2К буде залишатись...
Залишилось лише "за малим" - наскирдувати на ремонт, запустити смарт в оренду, а тоді ще мати наскирдовані кошти на перший внесок)) Бо на ремонт, то можна і іпотеку взяти з запасом))
розтермінування від забудовника вигідніше іпотеки, як на мене
Розтермінування зазвичай на короткий строк, з прив'язкою до курсу (причому, тільки в сторону здорожчання), якщо розраховувати виплатити роаи за три то мабуть вигідніше, якщо за інших умов - не факт
І, звісно, стосується тільки новобуду і без ремонту, хіба в КАНу в Республіці
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:32
Faceless написав:
розтермінування від забудовника вигідніше іпотеки, як на мене
Розтермінування зазвичай на короткий строк, з прив'язкою до курсу (причому, тільки в сторону здорожчання), якщо розраховувати виплатити роаи за три то мабуть вигідніше, якщо за інших умов - не факт
І, звісно, стосується тільки новобуду і без ремонту, хіба в КАНу в Республіці[/quote]
- чим погано, якщо гривня зміцнюється,
- є забудовники із розсрочкою у грн,
- є забудовники, в яких фіксована розсрочка, без росту в ціні
Висновок:
не одною іпотекою.
Але для ніщебродів, які збираються виплачувати кавалірку 30 років, то їм і іпотека не дохтор.
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flyman
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:56
flyman написав:
- чим погано, якщо гривня зміцнюється
Погано, що на короткий термін!
Як правило, розтермінування на рік-2 поки добудують/здадуть...
flyman написав:
- є забудовники із розсрочкою у грн,
Всі забудовники із розтермінуванням в грн
але ВСІ прив'язують до курсу!(нема дурних)
flyman написав:
- є забудовники, в яких фіксована розсрочка, без росту в ціні
Так, але знову ж таки - прив'язують до курсу!(а ціною себе зразу не образили)
flyman написав:
Висновок:
Висновок:
Якщо чуть-чуть не вистачає до повної суми, чи наприклад, скирда розкидана на депо(як у мене було) - то розтермінування у забудовника - "нас спасьот!")))
А от якщо не вистачає +/- половини, то тут вже іпотека "врятує світ")))
Переваги іпотеки:
1. Можна "догнати свою мрію"(Сержику, привіт))
2. В банках є фіксовані ставки на 3-5р. - і все це в гривні! Тому, якщо гривня тю-тюююю, а є "подушка безпеки" в долярчиках, то тоді просто думаєм)дієм/багатієм!©
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:48
Перенесу тему про хостели сюди, так як така ідея теж має право на життя))
То може і мені в своєму смарті зробити шість койкомісць?))))
Але ні, там треба адміністратора тримати/годувати.
Тож, мінімум треба брати трьоху і тоді вже можна робити хостел під назвою "Успішний Успіх")))
Raymond написав: Успіх написав: Raymond написав:
По-этому из всего выше написаного видимо самый лучший вариант избавиться за 35-40 тыс.
Так, це кращий варіант.
А ще, як варіант, зробити там хостел
на 12-15 койко-місць)))
ви що , там такі сусіди , що потім жити не дадуть , то відпадає однозначно.
там або здавати подобово, або довготривало, дорого не здасться , бо без ліфта 4 поверх(
Бачу відповідь потерли.....
Тож ще раз напишу))
Сусіди у Вайбер-групі мені пояснили, що подобовка - це зло!
А от хостел - нормас!
Так як там постійно знаходиться адміністратор і слідкує за всім.
Каже, що як була в хостелі, то там зразу попередили, щоб після 22:00 говорити пошепки/ходити тихенько/незаважати сусідам по кімнаті
Каже, що максимум з шуму що було, то храп сусіда
Так що над хостелом варто подумати!
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:23
Raymond написав: Успіх написав:
Бачу відповідь потерли.....
Тож ще раз напишу))
Сусіди у Вайбер-групі мені пояснили, що подобовка - це зло!
А от хостел - нормас!
Так як там постійно знаходиться адміністратор і слідкує за всім.
Каже, що як була в хостелі, то там зразу попередили, щоб після 22:00 говорити пошепки/ходити тихенько/незаважати сусідам по кімнаті
Каже, що максимум з шуму що було, то храп сусіда
Так що над хостелом варто подумати!
він не потягне ніяких хостелів, хоча ідея реально непогана!
бо там останній поверх і здається 2 сусідні квартири сусіди теж мають намір продати, якщо б весь поверх обєднати в 1 квартиру, точніше може вийти не хостел а навіть міні готель! Досить непогана ідея, але то треба на все кошти , щоб викупити 2 сусідні квартири і робити переобладнання і ремонт, може хтось з Вас хоче, то будь-ласка, можна зробити такий бізнес. Як для центру , щоб зробити міні готель чи хостел, то в принципі не такі великі кошти.
Там навпроти є готель , здається Україна, цілий будинок, переобладнали в 4*, теж без ліфтів а номери здають від 100 евро!
От читаю це і вже не перший раз переконуюсь/бачу, що гроші валяються під ногами
їх просто треба мати бажання підняти!
💷💶💴💵🧞
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