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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 87888990
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:58

  Успіх написав:
  Raymond написав:
  Успіх написав:Бачу відповідь потерли.....
Тож ще раз напишу))

Сусіди у Вайбер-групі мені пояснили, що подобовка - це зло!
А от хостел - нормас!
Так як там постійно знаходиться адміністратор і слідкує за всім.
Каже, що як була в хостелі, то там зразу попередили, щоб після 22:00 говорити пошепки/ходити тихенько/незаважати сусідам по кімнаті :shock:
Каже, що максимум з шуму що було, то храп сусіда :mrgreen:

Так що над хостелом варто подумати! ;)

він не потягне ніяких хостелів, хоча ідея реально непогана!
бо там останній поверх і здається 2 сусідні квартири сусіди теж мають намір продати, якщо б весь поверх обєднати в 1 квартиру, точніше може вийти не хостел а навіть міні готель! Досить непогана ідея, але то треба на все кошти , щоб викупити 2 сусідні квартири і робити переобладнання і ремонт, може хтось з Вас хоче, то будь-ласка, можна зробити такий бізнес. Як для центру , щоб зробити міні готель чи хостел, то в принципі не такі великі кошти.
Там навпроти є готель , здається Україна, цілий будинок, переобладнали в 4*, теж без ліфтів а номери здають від 100 евро!

От читаю це і вже не перший раз переконуюсь/бачу, що гроші валяються під ногами :D їх просто треба мати бажання підняти! :idea:💷💶💴💵🧞

то нагнися, і ноги трохи розсунь ...
flyman
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  #<1 ... 87888990
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