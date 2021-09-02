Успіх написав:Raymond написав:Успіх написав:Бачу відповідь потерли.....
Тож ще раз напишу))
Сусіди у Вайбер-групі мені пояснили, що подобовка - це зло!
А от хостел - нормас!
Так як там постійно знаходиться адміністратор і слідкує за всім.
Каже, що як була в хостелі, то там зразу попередили, щоб після 22:00 говорити пошепки/ходити тихенько/незаважати сусідам по кімнаті
Каже, що максимум з шуму що було, то храп сусіда
Так що над хостелом варто подумати!
він не потягне ніяких хостелів, хоча ідея реально непогана!
бо там останній поверх і здається 2 сусідні квартири сусіди теж мають намір продати, якщо б весь поверх обєднати в 1 квартиру, точніше може вийти не хостел а навіть міні готель! Досить непогана ідея, але то треба на все кошти , щоб викупити 2 сусідні квартири і робити переобладнання і ремонт, може хтось з Вас хоче, то будь-ласка, можна зробити такий бізнес. Як для центру , щоб зробити міні готель чи хостел, то в принципі не такі великі кошти.
Там навпроти є готель , здається Україна, цілий будинок, переобладнали в 4*, теж без ліфтів а номери здають від 100 евро!
От читаю це і вже не перший раз переконуюсь/бачу, що гроші валяються під ногами їх просто треба мати бажання підняти! 💷💶💴💵🧞
то нагнися, і ноги трохи розсунь ...