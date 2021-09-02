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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:41
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Успіх
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:51
Успіх написав:
А от хостел - нормас!
Так як там постійно знаходиться адміністратор і слідкує за всім.
были когда то антикафе во льв и уже закрылись, а жаль, возле вокзала бы была тема, приехал в 5 утра а заселение в 12 и что 7 часов делать? можно в платном зале посидеть но там нет плюшек в виде бесплатного вайфай, розеток, чая с печеньками. Мешает голос диктора, храп, шум чемоданов на колесах и не свежий воздух.
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vitaliian
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:54
vitaliian написав:
приехал в 5 утра а заселение в 12 и что 7 часов делать?
Раннее заселение - есть такая услуга
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Faceless
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:07
Faceless написав: vitaliian написав:
приехал в 5 утра а заселение в 12 и что 7 часов делать?
Раннее заселение - есть такая услуга
при условии что ваш номер свободный, в том отеле где я всегда останавливаюсь свободные номера редко когда бывают.
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vitaliian
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:11
vitaliian написав: Faceless написав: vitaliian написав:
приехал в 5 утра а заселение в 12 и что 7 часов делать?
Раннее заселение - есть такая услуга
при условии что ваш номер свободный, в том отеле где я всегда останавливаюсь свободные номера редко когда бывают.
Вы же знаете наперед, когда бронируете, время приытия поезда - вот и бронится сразу же з ранним заездом (иногда это стоит как за +1 ночь). Да и отелей море, нет в одном - будет в другом
А семь часов куковать где-то в кафе или зале ожидания - это ж как надо себя не любить и не ценить свое время
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Faceless
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