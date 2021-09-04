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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:54
vitaliian написав:
приехал в 5 утра а заселение в 12 и что 7 часов делать?
Раннее заселение - есть такая услуга
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Faceless
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:07
Faceless написав: vitaliian написав:
приехал в 5 утра а заселение в 12 и что 7 часов делать?
Раннее заселение - есть такая услуга
при условии что ваш номер свободный, в том отеле где я всегда останавливаюсь свободные номера редко когда бывают.
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vitaliian
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:11
vitaliian написав: Faceless написав: vitaliian написав:
приехал в 5 утра а заселение в 12 и что 7 часов делать?
Раннее заселение - есть такая услуга
при условии что ваш номер свободный, в том отеле где я всегда останавливаюсь свободные номера редко когда бывают.
Вы же знаете наперед, когда бронируете, время приытия поезда - вот и бронится сразу же з ранним заездом (иногда это стоит как за +1 ночь). Да и отелей море, нет в одном - будет в другом
А семь часов куковать где-то в кафе или зале ожидания - это ж как надо себя не любить и не ценить свое время
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Додано: Суб 04 вер, 2021 07:51
Щось, наче чуть-чуть ставки по "звичайним" іпотека піднялись, чи то мені привиділось?
Наприклад, наче, в Правексі була ефективна ставка 14, чи 14,99%, а тепер дивлюсь, 17-19
Хто ще помітив щось подібне по інших банках?
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Додано: Нед 05 вер, 2021 19:03
Успіх написав:
Щось, наче чуть-чуть ставки по "звичайним" іпотека піднялись, чи то мені привиділось?
Наприклад, наче, в Правексі була ефективна ставка 14, чи 14,99%, а тепер дивлюсь, 17-19
Хто ще помітив щось подібне по інших банках?
ефективна за 20%, все що менше, або найо, або халява "для своїх"
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