Мені теж так хотілося б думати, яле я б не поспішав з висновками. В будь-якому разі, в мене там було багато чинників, чому треба було то робити саме тоді
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 10:15
Додано: Нед 12 вер, 2021 13:23
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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