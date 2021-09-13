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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 89909192
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 10:15

  Успіх написав:Faceless
То я так розумію, що ви вчасно взяли іпотеку - коли і ставки були нижчі, і ціни - не такі космічні, як зараз?

Мені теж так хотілося б думати, яле я б не поспішав з висновками. В будь-якому разі, в мене там було багато чинників, чому треба було то робити саме тоді
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 13:33

Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:53

В які об'єкти краще інвестувати, якщо є можливість взяти 'державну іпотеку 7%"?
ziks
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