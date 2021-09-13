Мені теж так хотілося б думати, яле я б не поспішав з висновками. В будь-якому разі, в мене там було багато чинників, чому треба було то робити саме тоді
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 10:15
Додано: Пон 13 вер, 2021 16:53
В які об'єкти краще інвестувати, якщо є можливість взяти 'державну іпотеку 7%"?
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