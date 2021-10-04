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орендарі, а Ви - кайфуєте! Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте! + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 89909192 Додано: П'ят 10 вер, 2021 10:15 Успіх написав: Faceless

То я так розумію, що ви вчасно взяли іпотеку - коли і ставки були нижчі, і ціни - не такі космічні, як зараз? То я так розумію, що ви вчасно взяли іпотеку - коли і ставки були нижчі, і ціни - не такі космічні, як зараз?

Мені теж так хотілося б думати, яле я б не поспішав з висновками. В будь-якому разі, в мене там було багато чинників, чому треба було то робити саме тоді Мені теж так хотілося б думати, яле я б не поспішав з висновками. В будь-якому разі, в мене там було багато чинників, чому треба було то робити саме тоді Faceless

Модератор Повідомлень: 30076 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1281 раз. Подякували: 7263 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 вер, 2021 13:33 Faceless

Ви для себе придбали чи під продаж/оренду? V2 4 Повідомлень: 7191 З нами з: 03.07.09 Подякував: 266 раз. Подякували: 1209 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 вер, 2021 16:53 В які об'єкти краще інвестувати, якщо є можливість взяти 'державну іпотеку 7%"? ziks

Повідомлень: 456 З нами з: 22.01.12 Подякував: 40 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 жов, 2021 09:23 Долярчик написав: Правила цієї гілки!!!

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(З Вайбер-чату)



Друзья, делимся результатами работы клуба за прошлую неделю💪



С участниками клуба мы:



- подписали 31 инвестиционный договор🔥

- собрали 924 750 долларов😎



Управляющие компании, с которыми наши инвесторы подписали договоры за прошлую неделю:



📌 Инвест Стандарт (Буча)

📌 Український Ощадний Центр

📌 Просто Гроші

📌 Fishki Food

📌 Holland Park

📌 Lakewood

📌 Relax Village

📌 Smart Development

📌 stepInvest



Также, на прошлой неделе были опубликованы инвестиционные предложения от УК:



- «Baza», в тематике «Бизнес и франшизы» — расширение сети клубов киберспорта;

- «stepInvest», в тематике «Недвижимость».



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https://is.gd/4E0znQ Наприклад:(З Вайбер-чату)Друзья, делимся результатами работы клуба за прошлую неделю💪С участниками клуба мы:- подписали 31 инвестиционный договор🔥- собрали 924 750 долларов😎Управляющие компании, с которыми наши инвесторы подписали договоры за прошлую неделю:📌 Инвест Стандарт (Буча)📌 Український Ощадний Центр📌 Просто Гроші📌 Fishki Food📌 Holland Park📌 Lakewood📌 Relax Village📌 Smart Development📌 stepInvestТакже, на прошлой неделе были опубликованы инвестиционные предложения от УК:- «Baza», в тематике «Бизнес и франшизы» — расширение сети клубов киберспорта;- «stepInvest», в тематике «Недвижимость».У наших аналитиков сейчас в работе:🔹Инвестиционное предложение в тематике «Венчурные инвестиции». Онлайн платформа, Marketplace, EdTech с потенциальной доходностью по сделке до 500%🔸VIP-предложение — займ под залог недвижимости с доходностью 14% в долл.🔹Инвестиционное предложение в тематике «Венчурные инвестиции» по привлечению инвестиций для поддержания стартапа из сферы Фудтех. Ожидаемая доходность 14-50% в долл.🔸Инвестиционное предложение по привлечению инвестиций для постройки собственного завода по производству крафтового пива. Ожидаемая доходность 20% в долл.🔹Инвестиционное предложение по постройке коттеджного городка с доходностью 25% в долл.Присоединяйтесь в клуб, чтобы инвестировать вместе с нами: Успіх

Повідомлень: 1628 З нами з: 18.03.21 Подякував: 43 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 89909192 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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