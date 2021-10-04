Мені теж так хотілося б думати, яле я б не поспішав з висновками. В будь-якому разі, в мене там було багато чинників, чому треба було то робити саме тоді
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 вер, 2021 10:15
Додано: Пон 13 вер, 2021 16:53
В які об'єкти краще інвестувати, якщо є можливість взяти 'державну іпотеку 7%"?
Додано: Вів 05 жов, 2021 09:23
Наприклад:
(З Вайбер-чату)
Друзья, делимся результатами работы клуба за прошлую неделю💪
С участниками клуба мы:
- подписали 31 инвестиционный договор🔥
- собрали 924 750 долларов😎
Управляющие компании, с которыми наши инвесторы подписали договоры за прошлую неделю:
📌 Инвест Стандарт (Буча)
📌 Український Ощадний Центр
📌 Просто Гроші
📌 Fishki Food
📌 Holland Park
📌 Lakewood
📌 Relax Village
📌 Smart Development
📌 stepInvest
Также, на прошлой неделе были опубликованы инвестиционные предложения от УК:
- «Baza», в тематике «Бизнес и франшизы» — расширение сети клубов киберспорта;
- «stepInvest», в тематике «Недвижимость».
У наших аналитиков сейчас в работе:
🔹Инвестиционное предложение в тематике «Венчурные инвестиции». Онлайн платформа, Marketplace, EdTech с потенциальной доходностью по сделке до 500%
🔸VIP-предложение — займ под залог недвижимости с доходностью 14% в долл.
🔹Инвестиционное предложение в тематике «Венчурные инвестиции» по привлечению инвестиций для поддержания стартапа из сферы Фудтех. Ожидаемая доходность 14-50% в долл.
🔸Инвестиционное предложение по привлечению инвестиций для постройки собственного завода по производству крафтового пива. Ожидаемая доходность 20% в долл.
🔹Инвестиционное предложение по постройке коттеджного городка с доходностью 25% в долл.
Присоединяйтесь в клуб, чтобы инвестировать вместе с нами:
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