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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 89909192
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 10:15

  Успіх написав:Faceless
То я так розумію, що ви вчасно взяли іпотеку - коли і ставки були нижчі, і ціни - не такі космічні, як зараз?

Мені теж так хотілося б думати, яле я б не поспішав з висновками. В будь-якому разі, в мене там було багато чинників, чому треба було то робити саме тоді
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 13:33

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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:53

В які об'єкти краще інвестувати, якщо є можливість взяти 'державну іпотеку 7%"?
ziks
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:23

  Долярчик написав:Правила цієї гілки!!!
Тут можна розміщувати:
1. Будь-яку інформацію, яка стосується української, чи закордонної нерухомості! В тому числі і ютуб-ролики з інформацією, яка стосується нерухомості!
2. Будь-яку інформацію, яка стосується банківської іпотеки, чи споживчих кредитів!
3. Будь-які фінансові бізнес-ідеї!

Наприклад:
(З Вайбер-чату)

Друзья, делимся результатами работы клуба за прошлую неделю💪

С участниками клуба мы:

- подписали 31 инвестиционный договор🔥
- собрали 924 750 долларов😎

Управляющие компании, с которыми наши инвесторы подписали договоры за прошлую неделю:

📌 Инвест Стандарт (Буча)
📌 Український Ощадний Центр
📌 Просто Гроші
📌 Fishki Food
📌 Holland Park
📌 Lakewood
📌 Relax Village
📌 Smart Development
📌 stepInvest

Также, на прошлой неделе были опубликованы инвестиционные предложения от УК:

- «Baza», в тематике «Бизнес и франшизы» — расширение сети клубов киберспорта;
- «stepInvest», в тематике «Недвижимость».

У наших аналитиков сейчас в работе:

🔹Инвестиционное предложение в тематике «Венчурные инвестиции». Онлайн платформа, Marketplace, EdTech с потенциальной доходностью по сделке до 500%

🔸VIP-предложение — займ под залог недвижимости с доходностью 14% в долл.

🔹Инвестиционное предложение в тематике «Венчурные инвестиции» по привлечению инвестиций для поддержания стартапа из сферы Фудтех. Ожидаемая доходность 14-50% в долл.

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Присоединяйтесь в клуб, чтобы инвестировать вместе с нами:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:51

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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