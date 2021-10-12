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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 13 жов, 2021 15:36
vitaliian написав: Успіх написав:
Окупність - до пів року???!
Я, як подивився ціни/прайс на "користування для пересічних" на наші Львівські самокати - то прозрів, почав дивуватись, як так - що і так ще на них молодь катається по такому прайсу?
Мають бути ціни доступні, щоб масово почали ними користуватись!
Наприклад, розблоковка - 5грн.
1година - 10грн
Від 1год. - 8грн/кожна година!
Тобто, має бути користування самокатом вигідніше/економніше за ГТ(я про Львів, де проїзд на ГТ коштує 10грн)
это просто ГТ дешёвый. Пока ещё. Когда будет 1-2 евро тогда самокаты задышат полной грудью.
самокат для туристів,
а пересічений Львів може і пішки обійти, якщо не із задуппя, тіпа Сихова чи Левандівки
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flyman
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Додано: Сер 13 жов, 2021 16:12
flyman Это скучно а на самокате весело с ветерком. интересно зимой прокаты тоже будут работать?
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vitaliian
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Додано: Сер 13 жов, 2021 16:16
Успіх написав:
Окупність - до пів року???!
Я, як подивився ціни/прайс на "користування для пересічних" на наші Львівські самокати - то прозрів, почав дивуватись, як так - що і так ще на них молодь катається по такому прайсу?
Мають бути ціни доступні, щоб масово почали ними користуватись!
Наприклад, розблоковка - 5грн.
1година - 10грн
Від 1год. - 8грн/кожна година!
Тобто, має бути користування самокатом вигідніше/економніше за ГТ(я про Львів, де проїзд на ГТ коштує 10грн)
Самокат не стягне годину їхати, відсоток вбитих/втоплених самокатів ви теж не рахуєте. Це впершу чергу засіб коли потрібно швидко добратись 1-3км, і не перейматись його паркуванням. Хочете дешевше - купуєте власний, ціна доволі низька.
Коментар людини котра в темі трохи розбирається:
"Термін життя самоката – 60 днів, каже співвласник сервісу таксі Uklon Сергій Смусь. Його компанія вивчала цей ринок для можливого входу. За його розрахунками, щоб розраховувати на успіх у Києві, необхідно інвестувати в нові самокати не менше ніж $3 млн. Він оцінює термін окупності цього бізнесу від двох до трьох років."
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dinozavrik
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Додано: Сер 13 жов, 2021 17:22
Я, просто хотів одним своїм коментом "насміятись" над окупністю цього бізнесу "до пів року" - але ще більше хотів зрозуміти/запитати - яка вигідність/доцільність простому ПЕРЕСІЧНОМУ користуватись повсякденно самокатом?(як правило, це добиратись на/з роботи)
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Успіх
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Додано: Сер 13 жов, 2021 17:38
Успіх написав:
Я, просто хотів одним своїм коментом "насміятись" над окупністю цього бізнесу "до пів року" - але ще більше хотів зрозуміти/запитати - яка вигідність/доцільність простому ПЕРЕСІЧНОМУ користуватись повсякденно самокатом?(як правило, це добиратись на/з роботи)
Якщо нема прямого ГТ, і доречніше доїхати самокатом, а не персональним авто, через, скажімо, скрути вуличками і стежками, по досить рівному ландшафті, за 5..10 хв., та лінь йти пішки в два-три рази довше, тобто більше 20 хв.
Напр. в Тернополі, було би не доцільно, так як місто переважно горбисте, але ГТ досить розвинутий.
А Буча-Ірпінь мають пологий ландшафт, і не досить розвитий ГТ, який, в основному орієнтований на Київ.
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flyman
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