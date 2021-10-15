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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 15:36

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:Альтернатива недвижимости которую так ждал долярчик https://www.olx.ua/d/obyavlenie/franshi ... MSm8V.html

Окупність - до пів року???! :mrgreen: :lol:
Я, як подивився ціни/прайс на "користування для пересічних" на наші Львівські самокати - то прозрів, почав дивуватись, як так - що і так ще на них молодь катається по такому прайсу? :shock:
Мають бути ціни доступні, щоб масово почали ними користуватись!
Наприклад, розблоковка - 5грн.
1година - 10грн
Від 1год. - 8грн/кожна година!

Тобто, має бути користування самокатом вигідніше/економніше за ГТ(я про Львів, де проїзд на ГТ коштує 10грн)
это просто ГТ дешёвый. Пока ещё. Когда будет 1-2 евро тогда самокаты задышат полной грудью.

самокат для туристів,
а пересічений Львів може і пішки обійти, якщо не із задуппя, тіпа Сихова чи Левандівки
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 16:12

flyman Это скучно а на самокате весело с ветерком. интересно зимой прокаты тоже будут работать?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 16:16

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Альтернатива недвижимости которую так ждал долярчик https://www.olx.ua/d/obyavlenie/franshi ... MSm8V.html

Окупність - до пів року???! :mrgreen: :lol:
Я, як подивився ціни/прайс на "користування для пересічних" на наші Львівські самокати - то прозрів, почав дивуватись, як так - що і так ще на них молодь катається по такому прайсу? :shock:
Мають бути ціни доступні, щоб масово почали ними користуватись!
Наприклад, розблоковка - 5грн.
1година - 10грн
Від 1год. - 8грн/кожна година!

Тобто, має бути користування самокатом вигідніше/економніше за ГТ(я про Львів, де проїзд на ГТ коштує 10грн)

Самокат не стягне годину їхати, відсоток вбитих/втоплених самокатів ви теж не рахуєте. Це впершу чергу засіб коли потрібно швидко добратись 1-3км, і не перейматись його паркуванням. Хочете дешевше - купуєте власний, ціна доволі низька.


Коментар людини котра в темі трохи розбирається:
"Термін життя самоката – 60 днів, каже співвласник сервісу таксі Uklon Сергій Смусь. Його компанія вивчала цей ринок для можливого входу. За його розрахунками, щоб розраховувати на успіх у Києві, необхідно інвестувати в нові самокати не менше ніж $3 млн. Він оцінює термін окупності цього бізнесу від двох до трьох років."
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 17:22

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

Я, просто хотів одним своїм коментом "насміятись" над окупністю цього бізнесу "до пів року" - але ще більше хотів зрозуміти/запитати - яка вигідність/доцільність простому ПЕРЕСІЧНОМУ користуватись повсякденно самокатом?(як правило, це добиратись на/з роботи)
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 17:38

  Успіх написав:Я, просто хотів одним своїм коментом "насміятись" над окупністю цього бізнесу "до пів року" - але ще більше хотів зрозуміти/запитати - яка вигідність/доцільність простому ПЕРЕСІЧНОМУ користуватись повсякденно самокатом?(як правило, це добиратись на/з роботи)

Якщо нема прямого ГТ, і доречніше доїхати самокатом, а не персональним авто, через, скажімо, скрути вуличками і стежками, по досить рівному ландшафті, за 5..10 хв., та лінь йти пішки в два-три рази довше, тобто більше 20 хв.

Напр. в Тернополі, було би не доцільно, так як місто переважно горбисте, але ГТ досить розвинутий.

А Буча-Ірпінь мають пологий ландшафт, і не досить розвитий ГТ, який, в основному орієнтований на Київ.
flyman
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2
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:03

  Успіх написав:Я, просто хотів одним своїм коментом "насміятись" над окупністю цього бізнесу "до пів року" - але ще більше хотів зрозуміти/запитати - яка вигідність/доцільність простому ПЕРЕСІЧНОМУ користуватись повсякденно самокатом?(як правило, це добиратись на/з роботи)

а в чому проблема простому пересічному їхати самокатом? чашка латте/капучино коштує >50 грн в більшості кафе, і місце де сісти не так легко знайти.
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:36

  dinozavrik написав:
  Успіх написав:Я, просто хотів одним своїм коментом "насміятись" над окупністю цього бізнесу "до пів року" - але ще більше хотів зрозуміти/запитати - яка вигідність/доцільність простому ПЕРЕСІЧНОМУ користуватись повсякденно самокатом?(як правило, це добиратись на/з роботи)

а в чому проблема простому пересічному їхати самокатом? чашка латте/капучино коштує >50 грн в більшості кафе, і місце де сісти не так легко знайти.

Та нов проблем))
Ті, що мають на лате 50грн - вони якраз і катаються на тих самокатах :mrgreen:
А більшість РЕАЛЬНИХ пересічних, шкодують собі купити каву за 14-20грн :mrgreen: - вони швидше на роботі собі зроблять каву з чайника, або привезуть чай/каву в термосі з дому! :mrgreen:
Тому що -
Думають!
Діють!
Економлять!
Багатіють! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:39

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Успіх написав:
  dinozavrik написав:
  Успіх написав:Я, просто хотів одним своїм коментом "насміятись" над окупністю цього бізнесу "до пів року" - але ще більше хотів зрозуміти/запитати - яка вигідність/доцільність простому ПЕРЕСІЧНОМУ користуватись повсякденно самокатом?(як правило, це добиратись на/з роботи)

а в чому проблема простому пересічному їхати самокатом? чашка латте/капучино коштує >50 грн в більшості кафе, і місце де сісти не так легко знайти.

Та нов проблем))
Ті, що мають на лате 50грн - вони якраз і катаються на тих самокатах :mrgreen:
А більшість РЕАЛЬНИХ пересічних, шкодують собі купити каву за 14-20грн :mrgreen: - вони швидше на роботі собі зроблять каву з чайника, або привезуть чай/каву в термосі з дому! :mrgreen:
Тому що -
Думають!
Діють!
Економлять!
Багатіють! :mrgreen:
Всі в своєму світі живуть. Судячи з сотень кафе, кофешопів, кав'ярень - людей, що купують лате за 40-50 грн, як і альтернативу, дуже й дуже багато, і це такі самі пересічні
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:49

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Faceless написав:це такі самі пересічні

А хто ж тоді купує каву за 14-20грн?
Чи, взагалі, і її шкодує собі купити? - ультра-пересічні? :D
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  #<1 ... 90919293
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