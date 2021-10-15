Во-во!👍
Жінки - за рахунок чоловіків, і студенти - за рахунок - "мама - в Італії, тато - в Португалії")))
Ехххххх, була б моя воля, я б їх всіх хоч на місяць - посадив би на Флаєву дієту!)))))))
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Додано: Суб 16 жов, 2021 07:32
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Во-во!👍
Жінки - за рахунок чоловіків, і студенти - за рахунок - "мама - в Італії, тато - в Португалії")))
Ехххххх, була б моя воля, я б їх всіх хоч на місяць - посадив би на Флаєву дієту!)))))))
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