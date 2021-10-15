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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 91929394
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:52

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Bolt написав:В меня мене дружина, часом як захоче латешечку то йдеш і купляєшза 40 грн, і всі вмовляння що доїдемо хочаб до найближчого, АТБ і там майже таке саме лате з кавомашини 20 грн не діє. Якось прикінув за рік тисячі три пішло на ті латешечки. Загалом зауважив, що клієнтами тих кофеналивайок є в основному жінки, студенти( які живуть скоріш за все на батьківські гроші).


Ви не праві як мінімум двічі.
По перше - ні, не таке саме, навіть близько.
По друге - ні, далеко не тільки жінки й студенти (останні можуть бути основними покупцями, якщо заклад біля якогось універу). Публіка вельми різна.
Просто хтось цінує якісну каву й обслуговування, хтось ні, це суто суб'єктивно.
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 15:02

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Faceless написав:хтось цінує якісну каву

Ну так якісну каву можна купувати і додому у пачках ;) - необов'язково переплачувати за її приготування десь....
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 15:09

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Успіх написав:
  Faceless написав:хтось цінує якісну каву

Ну так якісну каву можна купувати і додому у пачках ;) - необов'язково переплачувати за її приготування десь....

Ну, способів приготування кави більше одного. І це ще треба вміти робити.
Дійсно, переплачувати насправді не обов'язково, і їсти можна тільки вдома, а не переплачувати за кафе й ресторани. Знов таки, кожен вибирає сам.
Faceless
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  #<1 ... 91929394
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