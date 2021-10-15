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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 16 жов, 2021 14:52
Bolt написав:В меня мене дружина, часом як захоче латешечку то йдеш і купляєшза 40 грн, і всі вмовляння що доїдемо хочаб до найближчого, АТБ і там майже таке саме лате з кавомашини 20 грн не діє. Якось прикінув за рік тисячі три пішло на ті латешечки. Загалом зауважив, що клієнтами тих кофеналивайок є в основному жінки, студенти( які живуть скоріш за все на батьківські гроші).
Ви не праві як мінімум двічі.
По перше - ні, не таке саме, навіть близько.
По друге - ні, далеко не тільки жінки й студенти (останні можуть бути основними покупцями, якщо заклад біля якогось універу). Публіка вельми різна.
Просто хтось цінує якісну каву й обслуговування, хтось ні, це суто суб'єктивно.
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Faceless
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Додано: Суб 16 жов, 2021 15:02
Faceless написав:
хтось цінує якісну каву
Ну так якісну каву можна купувати і додому у пачках
- необов'язково переплачувати за її приготування десь....
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Додано: Суб 16 жов, 2021 15:09
Успіх написав: Faceless написав:
хтось цінує якісну каву
Ну так якісну каву можна купувати і додому у пачках
- необов'язково переплачувати за її приготування десь....
Ну, способів приготування кави більше одного. І це ще треба вміти робити.
Дійсно, переплачувати насправді не обов'язково, і їсти можна тільки вдома, а не переплачувати за кафе й ресторани. Знов таки, кожен вибирає сам.
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Faceless
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Додано: Суб 16 жов, 2021 17:17
Faceless написав:
Ну, способів приготування кави більше одного. І це ще треба вміти робити.
На роботі професійна кавомашина , собівартість порції - 4 грн, кніпочку натис-28 секунд і готово....кава дуже хороша, продаю тисячі порцій в місяць...
Дома
Кавомашина не з дешевих , кава в рази дорожча, собівартість порції гривень 10-15...а більше смакує та що на роботі...
Дома вже пару разів міняв все, сорти кави,помоли....залишилось тільки баристу поміняти ....
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Додано: Суб 16 жов, 2021 17:59
Не розумію ціноутворення на каву Mowenpick. НА Шуварі півкіля 120 грн., в Ашані 270грн.Ні по упаковці, ні органоліптично різниці не виявив. (Зернова)
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Bolt
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