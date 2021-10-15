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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 91929394
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:52

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Bolt написав:В меня мене дружина, часом як захоче латешечку то йдеш і купляєшза 40 грн, і всі вмовляння що доїдемо хочаб до найближчого, АТБ і там майже таке саме лате з кавомашини 20 грн не діє. Якось прикінув за рік тисячі три пішло на ті латешечки. Загалом зауважив, що клієнтами тих кофеналивайок є в основному жінки, студенти( які живуть скоріш за все на батьківські гроші).


Ви не праві як мінімум двічі.
По перше - ні, не таке саме, навіть близько.
По друге - ні, далеко не тільки жінки й студенти (останні можуть бути основними покупцями, якщо заклад біля якогось універу). Публіка вельми різна.
Просто хтось цінує якісну каву й обслуговування, хтось ні, це суто суб'єктивно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 15:02

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Faceless написав:хтось цінує якісну каву

Ну так якісну каву можна купувати і додому у пачках ;) - необов'язково переплачувати за її приготування десь....
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 15:09

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Успіх написав:
  Faceless написав:хтось цінує якісну каву

Ну так якісну каву можна купувати і додому у пачках ;) - необов'язково переплачувати за її приготування десь....

Ну, способів приготування кави більше одного. І це ще треба вміти робити.
Дійсно, переплачувати насправді не обов'язково, і їсти можна тільки вдома, а не переплачувати за кафе й ресторани. Знов таки, кожен вибирає сам.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 17:17

  Faceless написав:Ну, способів приготування кави більше одного. І це ще треба вміти робити.
На роботі професійна кавомашина , собівартість порції - 4 грн, кніпочку натис-28 секунд і готово....кава дуже хороша, продаю тисячі порцій в місяць...
Дома
Кавомашина не з дешевих , кава в рази дорожча, собівартість порції гривень 10-15...а більше смакує та що на роботі...
Дома вже пару разів міняв все, сорти кави,помоли....залишилось тільки баристу поміняти .... :D
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 17:59

Не розумію ціноутворення на каву Mowenpick. НА Шуварі півкіля 120 грн., в Ашані 270грн.Ні по упаковці, ні органоліптично різниці не виявив. (Зернова)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 19:11

  Успіх написав:
  dinozavrik написав:
  Успіх написав:Я, просто хотів одним своїм коментом "насміятись" над окупністю цього бізнесу "до пів року" - але ще більше хотів зрозуміти/запитати - яка вигідність/доцільність простому ПЕРЕСІЧНОМУ користуватись повсякденно самокатом?(як правило, це добиратись на/з роботи)

а в чому проблема простому пересічному їхати самокатом? чашка латте/капучино коштує >50 грн в більшості кафе, і місце де сісти не так легко знайти.

Та нов проблем))
Ті, що мають на лате 50грн - вони якраз і катаються на тих самокатах :mrgreen:
А більшість РЕАЛЬНИХ пересічних, шкодують собі купити каву за 14-20грн :mrgreen: - вони швидше на роботі собі зроблять каву з чайника, або привезуть чай/каву в термосі з дому! :mrgreen:
Тому що -
Думають!
Діють!
Економлять!
Багатіють! :mrgreen:

Ми точно з вами живемо в різних світах, ви розказуєте про інвестиції в нерухомість на фінансовому форумі, і говорите про орієнтацію бізнесу на людей в котрих нема грошей. Відкрию секрет - кава в кафе, як і прокатний самокат - не річ першої необхідності. якщо в людини нема грошей - то вона ні одним ні другим не скористається. І ще один секрет - ніхто не став мільйонером від того що брав з собою каву з дому в термосі а не купував в кафе :)
Бізнес орієнтується на людей в кого є гроші, і таких клієнтів більш ніж достатньо у Львові.
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 19:31

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Хоть и офтопа но вставлю 5 копеек, сам кофе не пью уже лет 20, но количество кофЕин поражает, Про пивной алкоголизм все слышали, а про кофейный еще услышим. На каждом месте работы где я работал был кофе культ, кабинетом скидывались на пачку кофе (причем у каждого отдела или кабинета были свои предпочтения), потом со своими зёрнами кофеманы по одиночке или группами шли к кофемашине, а вышая лига имела свою кофемашину в кабинете. На др генерального, коммерческого и других директоров все скидывались по 250 грн на подарок - персональную кофемашину.
vitaliian
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  #<1 ... 91929394
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