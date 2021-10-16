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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 16 жов, 2021 14:52
Bolt написав:В меня мене дружина, часом як захоче латешечку то йдеш і купляєшза 40 грн, і всі вмовляння що доїдемо хочаб до найближчого, АТБ і там майже таке саме лате з кавомашини 20 грн не діє. Якось прикінув за рік тисячі три пішло на ті латешечки. Загалом зауважив, що клієнтами тих кофеналивайок є в основному жінки, студенти( які живуть скоріш за все на батьківські гроші).
Ви не праві як мінімум двічі.
По перше - ні, не таке саме, навіть близько.
По друге - ні, далеко не тільки жінки й студенти (останні можуть бути основними покупцями, якщо заклад біля якогось універу). Публіка вельми різна.
Просто хтось цінує якісну каву й обслуговування, хтось ні, це суто суб'єктивно.
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Faceless
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Додано: Суб 16 жов, 2021 15:02
Faceless написав:
хтось цінує якісну каву
Ну так якісну каву можна купувати і додому у пачках
- необов'язково переплачувати за її приготування десь....
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Додано: Суб 16 жов, 2021 15:09
Успіх написав: Faceless написав:
хтось цінує якісну каву
Ну так якісну каву можна купувати і додому у пачках
- необов'язково переплачувати за її приготування десь....
Ну, способів приготування кави більше одного. І це ще треба вміти робити.
Дійсно, переплачувати насправді не обов'язково, і їсти можна тільки вдома, а не переплачувати за кафе й ресторани. Знов таки, кожен вибирає сам.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 17:17
Faceless написав:
Ну, способів приготування кави більше одного. І це ще треба вміти робити.
На роботі професійна кавомашина , собівартість порції - 4 грн, кніпочку натис-28 секунд і готово....кава дуже хороша, продаю тисячі порцій в місяць...
Дома
Кавомашина не з дешевих , кава в рази дорожча, собівартість порції гривень 10-15...а більше смакує та що на роботі...
Дома вже пару разів міняв все, сорти кави,помоли....залишилось тільки баристу поміняти ....
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Додано: Суб 16 жов, 2021 17:59
Не розумію ціноутворення на каву Mowenpick. НА Шуварі півкіля 120 грн., в Ашані 270грн.Ні по упаковці, ні органоліптично різниці не виявив. (Зернова)
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Bolt
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Додано: Суб 16 жов, 2021 19:11
Успіх написав: dinozavrik написав: Успіх написав:
Я, просто хотів одним своїм коментом "насміятись" над окупністю цього бізнесу "до пів року" - але ще більше хотів зрозуміти/запитати - яка вигідність/доцільність простому ПЕРЕСІЧНОМУ користуватись повсякденно самокатом?(як правило, це добиратись на/з роботи)
а в чому проблема простому пересічному їхати самокатом? чашка латте/капучино коштує >50 грн в більшості кафе, і місце де сісти не так легко знайти.
Та нов проблем))
Ті, що мають на лате 50грн - вони якраз і катаються на тих самокатах
А більшість РЕАЛЬНИХ пересічних, шкодують собі купити каву за 14-20грн
- вони швидше на роботі собі зроблять каву з чайника, або привезуть чай/каву в термосі з дому!
Тому що -
Думають!
Діють!
Економлять!
Багатіють!
Ми точно з вами живемо в різних світах, ви розказуєте про інвестиції в нерухомість на фінансовому форумі, і говорите про орієнтацію бізнесу на людей в котрих нема грошей. Відкрию секрет - кава в кафе, як і прокатний самокат - не річ першої необхідності. якщо в людини нема грошей - то вона ні одним ні другим не скористається. І ще один секрет - ніхто не став мільйонером від того що брав з собою каву з дому в термосі а не купував в кафе
Бізнес орієнтується на людей в кого є гроші, і таких клієнтів більш ніж достатньо у Львові.
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dinozavrik
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Додано: Суб 16 жов, 2021 19:31
Хоть и офтопа но вставлю 5 копеек, сам кофе не пью уже лет 20, но количество кофЕин поражает, Про пивной алкоголизм все слышали, а про кофейный еще услышим. На каждом месте работы где я работал был кофе культ, кабинетом скидывались на пачку кофе (причем у каждого отдела или кабинета были свои предпочтения), потом со своими зёрнами кофеманы по одиночке или группами шли к кофемашине, а вышая лига имела свою кофемашину в кабинете. На др генерального, коммерческого и других директоров все скидывались по 250 грн на подарок - персональную кофемашину.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 20:00
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