Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:22

dinozavrik написав: Ми точно з вами живемо в різних світах, ви розказуєте про інвестиції в нерухомість на фінансовому форумі, і говорите про орієнтацію бізнесу на людей в котрих нема грошей. Відкрию секрет - кава в кафе, як і прокатний самокат - не річ першої необхідності. якщо в людини нема грошей - то вона ні одним ні другим не скористається. І ще один секрет - ніхто не став мільйонером від того що брав з собою каву з дому в термосі а не купував в кафе

Бізнес орієнтується на людей в кого є гроші, і таких клієнтів більш ніж достатньо у Львові. Ми точно з вами живемо в різних світах, ви розказуєте про інвестиції в нерухомістьВідкрию секрет - кава в кафе, як і прокатний самокат - не річ першої необхідності. якщо в людини нема грошей - то вона ні одним ні другим не скористається. І ще один секрет - ніхто не став мільйонером від того що брав з собою каву з дому в термосі а не купував в кафеБізнес орієнтується на людей в кого є гроші, і таких клієнтів більш ніж достатньо у Львові.

Розумієте, я тут це☝️ не співвідношу до інвестицій в нерухомість, а швидше співвідношу до свого бізнесу.Чомусь (так склалося), що я, за 11р. свого бізнесу - помічаю в більшості (можливо близько 70%, а можливо й більше) бідних людей/клієнтів, для яких і "дешевий товар" дорого(хоч в мене дешевше, майже, від всіх найближчих в райончику конкурентів) - вони стогнуть/маєш вислухати, яка в них бідося дома, чи на роботі, а також про владу і т.п., і ще "скиньте щось/знижка буде?" - але половина(ну чи менша половина) з них так нічого й не купує, а йде далі вишукувати "дешевше дешевшого" і т.п, або просто ще відкладає покупку "на потім".Далі, 25% - клієнти "середнячки" - прийшли купили і пішли, або трошки поморочили голову, але в більшості випадків таки купили!Ну і близько 5% - питають "а є щось ще дорожче/якісніше?"- хоч вони теж так, як і з першої категорії "бідних" - люблять поморочили голову і половина з них так і піде, нічого не купивши.Тому, я й зробив такі висновки, що тих 70%, чи ще більше - НЕ заходять "на каву" десь, а беруть з дому в термосах, чи роблять її собі на роботі, але "з чайника"(типу в атб купили порошок 3в1)