Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Bolt написав:В меня мене дружина, часом як захоче латешечку то йдеш і купляєшза 40 грн, і всі вмовляння що доїдемо хочаб до найближчого, АТБ і там майже таке саме лате з кавомашини 20 грн не діє. Якось прикінув за рік тисячі три пішло на ті латешечки. Загалом зауважив, що клієнтами тих кофеналивайок є в основному жінки, студенти( які живуть скоріш за все на батьківські гроші).
Ви не праві як мінімум двічі. По перше - ні, не таке саме, навіть близько. По друге - ні, далеко не тільки жінки й студенти (останні можуть бути основними покупцями, якщо заклад біля якогось універу). Публіка вельми різна. Просто хтось цінує якісну каву й обслуговування, хтось ні, це суто суб'єктивно.
Ну так якісну каву можна купувати і додому у пачках - необов'язково переплачувати за її приготування десь....
Ну, способів приготування кави більше одного. І це ще треба вміти робити. Дійсно, переплачувати насправді не обов'язково, і їсти можна тільки вдома, а не переплачувати за кафе й ресторани. Знов таки, кожен вибирає сам.
Faceless написав:Ну, способів приготування кави більше одного. І це ще треба вміти робити.
На роботі професійна кавомашина , собівартість порції - 4 грн, кніпочку натис-28 секунд і готово....кава дуже хороша, продаю тисячі порцій в місяць... Дома Кавомашина не з дешевих , кава в рази дорожча, собівартість порції гривень 10-15...а більше смакує та що на роботі... Дома вже пару разів міняв все, сорти кави,помоли....залишилось тільки баристу поміняти ....
Успіх написав:Я, просто хотів одним своїм коментом "насміятись" над окупністю цього бізнесу "до пів року" - але ще більше хотів зрозуміти/запитати - яка вигідність/доцільність простому ПЕРЕСІЧНОМУ користуватись повсякденно самокатом?(як правило, це добиратись на/з роботи)
а в чому проблема простому пересічному їхати самокатом? чашка латте/капучино коштує >50 грн в більшості кафе, і місце де сісти не так легко знайти.
Та нов проблем)) Ті, що мають на лате 50грн - вони якраз і катаються на тих самокатах А більшість РЕАЛЬНИХ пересічних, шкодують собі купити каву за 14-20грн - вони швидше на роботі собі зроблять каву з чайника, або привезуть чай/каву в термосі з дому! Тому що - Думають! Діють! Економлять! Багатіють!
Ми точно з вами живемо в різних світах, ви розказуєте про інвестиції в нерухомість на фінансовому форумі, і говорите про орієнтацію бізнесу на людей в котрих нема грошей. Відкрию секрет - кава в кафе, як і прокатний самокат - не річ першої необхідності. якщо в людини нема грошей - то вона ні одним ні другим не скористається. І ще один секрет - ніхто не став мільйонером від того що брав з собою каву з дому в термосі а не купував в кафе Бізнес орієнтується на людей в кого є гроші, і таких клієнтів більш ніж достатньо у Львові.
Хоть и офтопа но вставлю 5 копеек, сам кофе не пью уже лет 20, но количество кофЕин поражает, Про пивной алкоголизм все слышали, а про кофейный еще услышим. На каждом месте работы где я работал был кофе культ, кабинетом скидывались на пачку кофе (причем у каждого отдела или кабинета были свои предпочтения), потом со своими зёрнами кофеманы по одиночке или группами шли к кофемашине, а вышая лига имела свою кофемашину в кабинете. На др генерального, коммерческого и других директоров все скидывались по 250 грн на подарок - персональную кофемашину.
А для Сержика з котлеткою в 50К - вихід ще є догнати і перегнати МХЗ
З Вайбер-чату: Друзья, приветствуем👏
Около девяти месяцев назад мы решили инвестировать в IPO. Для этого привлекли двух партнеров: брокером выступает “Freedom Finance”, а консультационным советником “Zyevich and Partners”.
Если Freedom`у мы платим комиссию в момент совершения операции, то Андрею Зуевичу мы платим по факту получения прибыли, от которой мы отдаем 30%. Сегодня хотим разобраться, сколько же денег мы отдаем Freedom`у и Зуевичу, и есть ли в этом экономический смысл.
В этом выпуске вы узнаете: ✅ Какой стратегии мы придерживаемся ✅ Каких результатов мы смогли достичь в IPO ✅ Как начать инвестировать в IPO вместе с нами
🔥P.S. Приглашаем вас на 3-дневный нетворкинг с обучением, разборами кейсов участников и мастермайндами с Дмитрием Гордоном, Маргуланом Сейсембаем, Алесей Бацман, Дмитрием Карпиловским и Валентином Станишевским, который состоится с 27 по 29 октября 2021 года в Тбилиси.
dinozavrik написав:Ми точно з вами живемо в різних світах, ви розказуєте про інвестиції в нерухомість на фінансовому форумі, і говорите про орієнтацію бізнесу на людей в котрих нема грошей. Відкрию секрет - кава в кафе, як і прокатний самокат - не річ першої необхідності. якщо в людини нема грошей - то вона ні одним ні другим не скористається. І ще один секрет - ніхто не став мільйонером від того що брав з собою каву з дому в термосі а не купував в кафе Бізнес орієнтується на людей в кого є гроші, і таких клієнтів більш ніж достатньо у Львові.
Розумієте, я тут це☝️ не співвідношу до інвестицій в нерухомість, а швидше співвідношу до свого бізнесу. Чомусь (так склалося), що я, за 11р. свого бізнесу - помічаю в більшості (можливо близько 70%, а можливо й більше) бідних людей/клієнтів, для яких і "дешевий товар" дорого(хоч в мене дешевше, майже, від всіх найближчих в райончику конкурентів) - вони стогнуть/маєш вислухати, яка в них бідося дома, чи на роботі, а також про владу і т.п., і ще "скиньте щось/знижка буде?" - але половина(ну чи менша половина) з них так нічого й не купує, а йде далі вишукувати "дешевше дешевшого" і т.п, або просто ще відкладає покупку "на потім". Далі, 25% - клієнти "середнячки" - прийшли купили і пішли, або трошки поморочили голову, але в більшості випадків таки купили! Ну і близько 5% - питають "а є щось ще дорожче/якісніше?" - хоч вони теж так, як і з першої категорії "бідних" - люблять поморочили голову і половина з них так і піде, нічого не купивши.
Тому, я й зробив такі висновки, що тих 70%, чи ще більше - НЕ заходять "на каву" десь, а беруть з дому в термосах, чи роблять її собі на роботі, але "з чайника"(типу в атб купили порошок 3в1)