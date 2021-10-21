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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 92939495>
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:52

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Bolt написав:В меня мене дружина, часом як захоче латешечку то йдеш і купляєшза 40 грн, і всі вмовляння що доїдемо хочаб до найближчого, АТБ і там майже таке саме лате з кавомашини 20 грн не діє. Якось прикінув за рік тисячі три пішло на ті латешечки. Загалом зауважив, що клієнтами тих кофеналивайок є в основному жінки, студенти( які живуть скоріш за все на батьківські гроші).


Ви не праві як мінімум двічі.
По перше - ні, не таке саме, навіть близько.
По друге - ні, далеко не тільки жінки й студенти (останні можуть бути основними покупцями, якщо заклад біля якогось універу). Публіка вельми різна.
Просто хтось цінує якісну каву й обслуговування, хтось ні, це суто суб'єктивно.
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 15:02

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Faceless написав:хтось цінує якісну каву

Ну так якісну каву можна купувати і додому у пачках ;) - необов'язково переплачувати за її приготування десь....
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 15:09

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Успіх написав:
  Faceless написав:хтось цінує якісну каву

Ну так якісну каву можна купувати і додому у пачках ;) - необов'язково переплачувати за її приготування десь....

Ну, способів приготування кави більше одного. І це ще треба вміти робити.
Дійсно, переплачувати насправді не обов'язково, і їсти можна тільки вдома, а не переплачувати за кафе й ресторани. Знов таки, кожен вибирає сам.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 17:17

  Faceless написав:Ну, способів приготування кави більше одного. І це ще треба вміти робити.
На роботі професійна кавомашина , собівартість порції - 4 грн, кніпочку натис-28 секунд і готово....кава дуже хороша, продаю тисячі порцій в місяць...
Дома
Кавомашина не з дешевих , кава в рази дорожча, собівартість порції гривень 10-15...а більше смакує та що на роботі...
Дома вже пару разів міняв все, сорти кави,помоли....залишилось тільки баристу поміняти .... :D
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 17:59

Не розумію ціноутворення на каву Mowenpick. НА Шуварі півкіля 120 грн., в Ашані 270грн.Ні по упаковці, ні органоліптично різниці не виявив. (Зернова)
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 19:11

  Успіх написав:
  dinozavrik написав:
  Успіх написав:Я, просто хотів одним своїм коментом "насміятись" над окупністю цього бізнесу "до пів року" - але ще більше хотів зрозуміти/запитати - яка вигідність/доцільність простому ПЕРЕСІЧНОМУ користуватись повсякденно самокатом?(як правило, це добиратись на/з роботи)

а в чому проблема простому пересічному їхати самокатом? чашка латте/капучино коштує >50 грн в більшості кафе, і місце де сісти не так легко знайти.

Та нов проблем))
Ті, що мають на лате 50грн - вони якраз і катаються на тих самокатах :mrgreen:
А більшість РЕАЛЬНИХ пересічних, шкодують собі купити каву за 14-20грн :mrgreen: - вони швидше на роботі собі зроблять каву з чайника, або привезуть чай/каву в термосі з дому! :mrgreen:
Тому що -
Думають!
Діють!
Економлять!
Багатіють! :mrgreen:

Ми точно з вами живемо в різних світах, ви розказуєте про інвестиції в нерухомість на фінансовому форумі, і говорите про орієнтацію бізнесу на людей в котрих нема грошей. Відкрию секрет - кава в кафе, як і прокатний самокат - не річ першої необхідності. якщо в людини нема грошей - то вона ні одним ні другим не скористається. І ще один секрет - ніхто не став мільйонером від того що брав з собою каву з дому в термосі а не купував в кафе :)
Бізнес орієнтується на людей в кого є гроші, і таких клієнтів більш ніж достатньо у Львові.
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 19:31

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Хоть и офтопа но вставлю 5 копеек, сам кофе не пью уже лет 20, но количество кофЕин поражает, Про пивной алкоголизм все слышали, а про кофейный еще услышим. На каждом месте работы где я работал был кофе культ, кабинетом скидывались на пачку кофе (причем у каждого отдела или кабинета были свои предпочтения), потом со своими зёрнами кофеманы по одиночке или группами шли к кофемашине, а вышая лига имела свою кофемашину в кабинете. На др генерального, коммерческого и других директоров все скидывались по 250 грн на подарок - персональную кофемашину.
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 20:00

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 07:57

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

А для Сержика з котлеткою в 50К - вихід ще є догнати і перегнати МХЗ :D

З Вайбер-чату:
Друзья, приветствуем👏

Около девяти месяцев назад мы решили инвестировать в IPO. Для этого привлекли двух партнеров: брокером выступает “Freedom Finance”, а консультационным советником “Zyevich and Partners”.

Если Freedom`у мы платим комиссию в момент совершения операции, то Андрею Зуевичу мы платим по факту получения прибыли, от которой мы отдаем 30%. Сегодня хотим разобраться, сколько же денег мы отдаем Freedom`у и Зуевичу, и есть ли в этом экономический смысл.

В этом выпуске вы узнаете:
✅ Какой стратегии мы придерживаемся
✅ Каких результатов мы смогли достичь в IPO
✅ Как начать инвестировать в IPO вместе с нами

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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:22

Бізнес із середини©

  dinozavrik написав:Ми точно з вами живемо в різних світах, ви розказуєте про інвестиції в нерухомість на фінансовому форумі, і говорите про орієнтацію бізнесу на людей в котрих нема грошей. Відкрию секрет - кава в кафе, як і прокатний самокат - не річ першої необхідності. якщо в людини нема грошей - то вона ні одним ні другим не скористається. І ще один секрет - ніхто не став мільйонером від того що брав з собою каву з дому в термосі а не купував в кафе
Бізнес орієнтується на людей в кого є гроші, і таких клієнтів більш ніж достатньо у Львові.

Розумієте, я тут це☝️ не співвідношу до інвестицій в нерухомість, а швидше співвідношу до свого бізнесу.
Чомусь (так склалося), що я, за 11р. свого бізнесу - помічаю в більшості (можливо близько 70%, а можливо й більше) бідних людей/клієнтів, для яких і "дешевий товар" дорого(хоч в мене дешевше, майже, від всіх найближчих в райончику конкурентів) - вони стогнуть/маєш вислухати, яка в них бідося дома, чи на роботі, а також про владу і т.п., і ще "скиньте щось/знижка буде?" - але половина(ну чи менша половина) з них так нічого й не купує, а йде далі вишукувати "дешевше дешевшого" і т.п, або просто ще відкладає покупку "на потім".
Далі, 25% - клієнти "середнячки" - прийшли купили і пішли, або трошки поморочили голову, але в більшості випадків таки купили!
Ну і близько 5% - питають "а є щось ще дорожче/якісніше?" :mrgreen: - хоч вони теж так, як і з першої категорії "бідних" - люблять поморочили голову і половина з них так і піде, нічого не купивши. :mrgreen:

Тому, я й зробив такі висновки, що тих 70%, чи ще більше - НЕ заходять "на каву" десь, а беруть з дому в термосах, чи роблять її собі на роботі, але "з чайника"(типу в атб купили порошок 3в1) :mrgreen:
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