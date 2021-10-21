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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:47
Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:34
Не люблю давать советы, когда их не просят, но вы же с ними общаетесь, шикарная возможность изучить свою ЦА. Нечаянно спросите жили бы они в смарте 27м2 неважно арендованном или своем.
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