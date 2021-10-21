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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:33

Успіх и кому из этой аудитории вы собираетесь сдавать смарт?!
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:47

  vitaliian написав:Успіх и кому из этой аудитории вы собираетесь сдавать смарт?!

Тим 25% "середнячкам" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:34

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Успіх и кому из этой аудитории вы собираетесь сдавать смарт?!

Тим 25% "середнячкам" :mrgreen:

Не люблю давать советы, когда их не просят, но вы же с ними общаетесь, шикарная возможность изучить свою ЦА. Нечаянно спросите жили бы они в смарте 27м2 неважно арендованном или своем.
vitaliian
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  #<1 ... 92939495
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