Додано: Суб 23 жов, 2021 13:53

Товар - потрібний, просто його людина дома змінює раз на 3-5-10р! Відповідно тому, він і слабоходовий(

на низкобротистом товаре маржа может и должна достигать 200+% , я одно время продавал запчасти для копиров/принтеров, чтобы заниматься этим бизнесом надо держать на складе запчастей на 3 куе при этом оборот в месяц низкий 200-300 уе. (Очень узкий сегмент).Чтобы был смысл этим заниматься маржа была 200+%, а иная запчасть продавалась в 5 раз дороже закупки и иногда достигала 80% стоимости нового принтера, но она могла пролежать на полке несколько лет Вопрос здесь не в цене, кому она нужна купит при условии отсутствия у конкурентов вариантов дешевле. Поскольку рынок не массовый, конкурентов мало ассортимент 1-2 шт по каждому squ.Спросите почему сразу не покупали новые принтеры? Потому что иное старьё работает как часы, а новое полгода и на свалку. Конечно речь не про дешёвые модели, те сразу из магазина можно нести на свалку.Бросил я ту торговлю, это был не основной бизнес потому что торговля - бизнес в котором ты ни на что не влияешь, как рыбалка, сидишь целый день а поймаешь/ не поймаешь рыбу неизвестно.В недвижимости ты влияешь на всё, выбирая локацию, ЦА, планировку, мебель/ремонт, в коммерции можно ещё выбирать вид деятельности арендатора, полезно если рядом несколько коммерций. Сейчас смотрю помещения под фастфуд. Пусть арендатор прикормит место, а когда съедет найму своего повара уже зная ассортимент/цены/ оборот/спрос (инфа которую вам задаром никто не даст)