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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:47
Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:34
Не люблю давать советы, когда их не просят, но вы же с ними общаетесь, шикарная возможность изучить свою ЦА. Нечаянно спросите жили бы они в смарте 27м2 неважно арендованном или своем.
Додано: Суб 23 жов, 2021 08:27
Соромлюсь таке питати, якщо людина менше трьох разів до мене приходила щось купляти, чи просто подивитись))
Але те, що деякі з них орендують - чути іноді по розмові по телефону, чи між собою, якщо вдвох прийшли.
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:53
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
на низкобротистом товаре маржа может и должна достигать 200+% , я одно время продавал запчасти для копиров/принтеров, чтобы заниматься этим бизнесом надо держать на складе запчастей на 3 куе при этом оборот в месяц низкий 200-300 уе. (Очень узкий сегмент).
Чтобы был смысл этим заниматься маржа была 200+%, а иная запчасть продавалась в 5 раз дороже закупки и иногда достигала 80% стоимости нового принтера, но она могла пролежать на полке несколько лет Вопрос здесь не в цене, кому она нужна купит при условии отсутствия у конкурентов вариантов дешевле. Поскольку рынок не массовый, конкурентов мало ассортимент 1-2 шт по каждому squ.
Спросите почему сразу не покупали новые принтеры? Потому что иное старьё работает как часы, а новое полгода и на свалку. Конечно речь не про дешёвые модели, те сразу из магазина можно нести на свалку.
Бросил я ту торговлю, это был не основной бизнес потому что торговля - бизнес в котором ты ни на что не влияешь, как рыбалка, сидишь целый день а поймаешь/ не поймаешь рыбу неизвестно.
В недвижимости ты влияешь на всё, выбирая локацию, ЦА, планировку, мебель/ремонт, в коммерции можно ещё выбирать вид деятельности арендатора, полезно если рядом несколько коммерций. Сейчас смотрю помещения под фастфуд. Пусть арендатор прикормит место, а когда съедет найму своего повара уже зная ассортимент/цены/ оборот/спрос (инфа которую вам задаром никто не даст)
Додано: Суб 23 жов, 2021 15:04
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Клас!
Зразу видно, що реально були зв'язані з торгівлею.
Теж так/про таке думав👍
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:42
Залежить від кількості душ на м2.
Якщо одному, то навіть забагато.
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:57
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Скоріше це "санітарний мінімум" для одного
Додано: Вів 26 жов, 2021 17:21
Для молодої закоханої пари - супер-варіант!
Можна і вдвох
Ну, якщо працюють "сутки/через троє" вона і він, чи працюють вдома на "віддаленці" - то так, може виявитись мало простору...
А от, якщо двоє вкалують без вихідних зранку до ночі©, чи максимум, мають 1 вихідний/тиждень - то смарт 27м2 - нормальний варіант!
Додано: Чет 28 жов, 2021 10:23
бажано щоб вони взагалі в тому смарті перетиналися не більше години в добу, тоді ідеальний варіант
з.і.
Успіх, за що в бані?
Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:42
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
- за Успіх
А ти за що?
п.с.
Для Сержика з Вайбер-чату:
Друзья, делимся результатами работы клуба за прошлую неделю 💪
✅ подписали 24 инвестиционных договора 🔥
✅ собрали 344 792 доллара инвестиций 😎
Управляющие компании, с которыми наши инвесторы подписали договоры за прошлую неделю:
📌 Гроші Всім
📌 Український Ощадний Центр
📌 Drone.ua
📌 Fishki Danish
📌 Geekle (займ 85к)
📌 Holland Park
📌 K-Trans
📌 Master Burger
📌 StepInvest
Также, на прошлой неделе, были опубликованы инвестиционные предложения от УК:
- «Geekle»;
- «ИнвестСтандарт»;
- «BaFood»;
- Инвестиционное предложение в тематике «IPO» от Андрея Зуевича.
На ближайшее время у наших аналитиков в работе:
🔹 Инвестиционное предложение в тематике "Займы" по привлечению инвестиций с целью осуществления импорта морепродуктов для государственных тендеров. Ожидаемая доходность 23% в грн.;
🔸 Инвестиционное предложение в тематике "Займы" по привлечению инвестиций для дофинансирования детского развлекательного центра. Ожидаемая доходность 22 % в долл.
Если вы еще не успели вступить в клуб, присоединяйтесь по ссылке:
🌟Завтра, 29 октября, закрываем набор к нашему демо-клубу, в котором на протяжении 7-ми дней мы будем плодотворно работать со всеми его участниками!
🚀Старт демо-клуба для всех, кто оплатил – 1 ноября (доступ вышлем в этот же день).
Неделя будет насыщенной и полезной для ваших финансов:
✅10 актуальных инвестиционных сделок
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С уважением,
– УкрИнвестКлуб
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