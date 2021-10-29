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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:47

  vitaliian написав:Успіх и кому из этой аудитории вы собираетесь сдавать смарт?!

Тим 25% "середнячкам" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:34

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Успіх и кому из этой аудитории вы собираетесь сдавать смарт?!

Тим 25% "середнячкам" :mrgreen:

Не люблю давать советы, когда их не просят, но вы же с ними общаетесь, шикарная возможность изучить свою ЦА. Нечаянно спросите жили бы они в смарте 27м2 неважно арендованном или своем.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 08:27

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:Успіх и кому из этой аудитории вы собираетесь сдавать смарт?!

Тим 25% "середнячкам" :mrgreen:

Не люблю давать советы, когда их не просят, но вы же с ними общаетесь, шикарная возможность изучить свою ЦА. Нечаянно спросите жили бы они в смарте 27м2 неважно арендованном или своем.

Соромлюсь таке питати, якщо людина менше трьох разів до мене приходила щось купляти, чи просто подивитись))
Але те, що деякі з них орендують - чути іноді по розмові по телефону, чи між собою, якщо вдвох прийшли.
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:53

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Товар - потрібний, просто його людина дома змінює раз на 3-5-10р! Відповідно тому, він і слабоходовий(
на низкобротистом товаре маржа может и должна достигать 200+% , я одно время продавал запчасти для копиров/принтеров, чтобы заниматься этим бизнесом надо держать на складе запчастей на 3 куе при этом оборот в месяц низкий 200-300 уе. (Очень узкий сегмент).

Чтобы был смысл этим заниматься маржа была 200+%, а иная запчасть продавалась в 5 раз дороже закупки и иногда достигала 80% стоимости нового принтера, но она могла пролежать на полке несколько лет Вопрос здесь не в цене, кому она нужна купит при условии отсутствия у конкурентов вариантов дешевле. Поскольку рынок не массовый, конкурентов мало ассортимент 1-2 шт по каждому squ.

Спросите почему сразу не покупали новые принтеры? Потому что иное старьё работает как часы, а новое полгода и на свалку. Конечно речь не про дешёвые модели, те сразу из магазина можно нести на свалку.

Бросил я ту торговлю, это был не основной бизнес потому что торговля - бизнес в котором ты ни на что не влияешь, как рыбалка, сидишь целый день а поймаешь/ не поймаешь рыбу неизвестно.

В недвижимости ты влияешь на всё, выбирая локацию, ЦА, планировку, мебель/ремонт, в коммерции можно ещё выбирать вид деятельности арендатора, полезно если рядом несколько коммерций. Сейчас смотрю помещения под фастфуд. Пусть арендатор прикормит место, а когда съедет найму своего повара уже зная ассортимент/цены/ оборот/спрос (инфа которую вам задаром никто не даст)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 15:04

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  vitaliian написав:Бросил я ту торговлю, это был не основной бизнес потому что торговля - бизнес в котором ты ни на что не влияешь, как рыбалка, сидишь целый день а поймаешь/ не поймаешь рыбу неизвестно

Клас!
Зразу видно, що реально були зв'язані з торгівлею.
  vitaliian написав:В недвижимости ты влияешь на всё, выбирая локацию, ЦА, планировку, мебель/ремонт, в коммерции можно ещё выбирать вид деятельности арендатора, полезно если рядом несколько коммерций. Сейчас смотрю помещения под фастфуд. Пусть арендатор прикормит место, а когда съедет найму своего повара уже зная ассортимент/цены/ оборот/спрос (инфа которую вам задаром никто не даст)

Теж так/про таке думав👍
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:42

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:Успіх и кому из этой аудитории вы собираетесь сдавать смарт?!

Тим 25% "середнячкам" :mrgreen:

Не люблю давать советы, когда их не просят, но вы же с ними общаетесь, шикарная возможность изучить свою ЦА. Нечаянно спросите жили бы они в смарте 27м2 неважно арендованном или своем.

Залежить від кількості душ на м2.
Якщо одному, то навіть забагато.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:57

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

flyman написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Тим 25% "середнячкам" :mrgreen:

Не люблю давать советы, когда их не просят, но вы же с ними общаетесь, шикарная возможность изучить свою ЦА. Нечаянно спросите жили бы они в смарте 27м2 неважно арендованном или своем.

Залежить від кількості душ на м2.
Якщо одному, то навіть забагато.
Скоріше це "санітарний мінімум" для одного
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 17:21

Для молодої закоханої пари - супер-варіант!

  Faceless написав:Скоріше це "санітарний мінімум" для одного

Можна і вдвох :)
Ну, якщо працюють "сутки/через троє" вона і він, чи працюють вдома на "віддаленці" - то так, може виявитись мало простору...
А от, якщо двоє вкалують без вихідних зранку до ночі©, чи максимум, мають 1 вихідний/тиждень - то смарт 27м2 - нормальний варіант! :D
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:23

  Успіх написав:
  Faceless написав:Скоріше це "санітарний мінімум" для одного

Можна і вдвох :)
Ну, якщо працюють "сутки/через троє" вона і він, чи працюють вдома на "віддаленці" - то так, може виявитись мало простору...
А от, якщо двоє вкалують без вихідних зранку до ночі©, чи максимум, мають 1 вихідний/тиждень - то смарт 27м2 - нормальний варіант! :D

бажано щоб вони взагалі в тому смарті перетиналися не більше години в добу, тоді ідеальний варіант
з.і.
Успіх, за що в бані?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 07:15

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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