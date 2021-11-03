RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 93949596
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:14

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1864
З нами з: 18.03.21
Подякував: 58 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:09

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kofeyny ... MRNLY.html
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8954
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:44

  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kofeynya-samoobsluzhivaniya-luchshiy-startap-2021-goda-v-ukraine-IDMRNLY.html

От чому вони прикололись "4 чашки на день"?))
От би сказали приблизну цифру чашок в день, при якій би РЕАЛЬНО цей апарат окупився б за 12міс(бачите, беру по максимум, хоч там пишуть від 6міс до 12) - то я б собі прикинув, чи справді це РЕАЛЬНО! ;)

Хоч я знаю, що на каві накрутка 300-400%+
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1864
З нами з: 18.03.21
Подякував: 58 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:52

Успіх Гораздо больше, если окупается автомобиль с оборудованием и нанятым баристой, очередь за коые не стоит, условно 100 стаканов уже хватает для положительной рентабельности. Очень мало таких товаров чтобы без большого ассортимента создавать оборот: кофе, гамбургеры/пирожки/булочки, мороженое, пиво/квас. В любой из этих бизнесов вход 5 копеек.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8954
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 21:01

  vitaliian написав:Успіх Гораздо больше, если окупается автомобиль с оборудованием и нанятым баристой, очередь за коые не стоит, условно 100 стаканов уже хватает для положительной рентабельности. Очень мало таких товаров чтобы без большого ассортимента создавать оборот: кофе, гамбургеры/пирожки/булочки, мороженое, пиво/квас. В любой из этих бизнесов вход 5 копеек.

Все так - але цього вже на кожнім кроці повно!
Та і сумніваюсь я, що за день/щодня можна мінімум 100 чашок продати.
Але(глянув на калькулятор) :) якщо б справді продавати 100 чашок щодня, то класно виходить(навіть, якщо святкові дні всі відкинути у році)
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 03 лис, 2021 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1864
З нами з: 18.03.21
Подякував: 58 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 21:06

Успіх подружитесь с баристой) имея свой прицеп купава можете менять локации пока не найдёте идеальную. Поэтому аренда коммерции вечна, даже если у арендатора есть деньги на её покупку - смысла в покупке обычно нет, всегда может подвернутся локация получше.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8954
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2327 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 93949596
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.