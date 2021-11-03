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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 лис, 2021 18:14
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:09
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:44
От чому вони прикололись "4 чашки на день"?))
От би сказали приблизну цифру чашок в день, при якій би РЕАЛЬНО цей апарат окупився б за 12міс(бачите, беру по максимум, хоч там пишуть від 6міс до 12) - то я б собі прикинув, чи справді це РЕАЛЬНО!
Хоч я знаю, що на каві накрутка 300-400%+
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:52
Успіх Гораздо больше, если окупается автомобиль с оборудованием и нанятым баристой, очередь за коые не стоит, условно 100 стаканов уже хватает для положительной рентабельности. Очень мало таких товаров чтобы без большого ассортимента создавать оборот: кофе, гамбургеры/пирожки/булочки, мороженое, пиво/квас. В любой из этих бизнесов вход 5 копеек.
Додано: Сер 03 лис, 2021 21:01
Все так - але цього вже на кожнім кроці повно!
Та і сумніваюсь я, що за день/щодня можна мінімум 100 чашок продати.
Але(глянув на калькулятор) якщо б справді продавати 100 чашок щодня, то класно виходить(навіть, якщо святкові дні всі відкинути у році)
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 03 лис, 2021 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 лис, 2021 21:06
Успіх подружитесь с баристой) имея свой прицеп купава можете менять локации пока не найдёте идеальную. Поэтому аренда коммерции вечна, даже если у арендатора есть деньги на её покупку - смысла в покупке обычно нет, всегда может подвернутся локация получше.
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