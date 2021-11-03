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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 лис, 2021 18:14
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:09
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:44
От чому вони прикололись "4 чашки на день"?))
От би сказали приблизну цифру чашок в день, при якій би РЕАЛЬНО цей апарат окупився б за 12міс(бачите, беру по максимум, хоч там пишуть від 6міс до 12) - то я б собі прикинув, чи справді це РЕАЛЬНО!
Хоч я знаю, що на каві накрутка 300-400%+
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:52
Успіх Гораздо больше, если окупается автомобиль с оборудованием и нанятым баристой, очередь за коые не стоит, условно 100 стаканов уже хватает для положительной рентабельности. Очень мало таких товаров чтобы без большого ассортимента создавать оборот: кофе, гамбургеры/пирожки/булочки, мороженое, пиво/квас. В любой из этих бизнесов вход 5 копеек.
Додано: Сер 03 лис, 2021 21:01
Все так - але цього вже на кожнім кроці повно!
Та і сумніваюсь я, що за день/щодня можна мінімум 100 чашок продати.
Але(глянув на калькулятор) якщо б справді продавати 100 чашок щодня, то класно виходить(навіть, якщо святкові дні всі відкинути у році)
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 03 лис, 2021 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 лис, 2021 21:06
Успіх заведите любовницу-племянницу баристу) заодно нам расскажите, не про любовь конечно.
имея свой прицеп купава можете менять локации пока не найдёте идеальную. Но не все бизнесы можно вести с прицепа. Поэтому аренда коммерции - вечна, даже в войну, если у арендатора есть деньги на её покупку - смысла в такой покупке чаще всего нет, всегда может подвернутся локация получше.
На такой объект можно и ипотеку брать. Из последних историй, парикмахерша арендующая по соседству кабинет, предложила хозяину сделать ремонт за свой счет при условии договора аренды на 5 лет с неизменной ценой. Боится что он ее выгонит а прикормленное место отдаст другому парикмахеру дороже. Невозможно такое представить в жилой недвижимости.
Додано: Чет 04 лис, 2021 07:53
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Хоч бери та й смарта продавай)) і застрибувати там же у комерцію))
Правда, ми вже про це говорили...
Цікаво, скільки тепер там м2 в комерції коштує, бо був тоді дешевше за м2 житлового?!
Додано: Чет 04 лис, 2021 08:03
В Ирпене я бы такое уже завтра взял а в Киеве боюсь с их борьбой с мафами и взятками.
Додано: Чет 04 лис, 2021 08:15
В Киеве это вряд ли законно (такой маф). Только если есть земля с доками - лучше смотреть кадастровую карту как минимум.
Арендная плата "всего 1 метра" в таким местах просто золотая (это не 10м, не 100м, не 1000м с якорным арендатором)! В объявлении чего-то забыли об этом упомянуть
Додано: Чет 04 лис, 2021 08:35
BIGor поэтому даже не интересуюсь, всё зависит от того чья под ним земля, есть территории предприятий, офисов, больниц, вузов и тд там условия попроще. Когда то видел продавали маф у проходной завода и на территории кпи. Но опять же поменяется руководство и пошлют на
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