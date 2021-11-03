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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 94959697
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:06

Успіх Вот пишут
В день 40-60 чашек
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/srochno-srochno-torg-iz-za-etogo-deshevo-gotovyy-biznes-maf-kofeynya-IDN9O9O.html

20 грн на чашке должен быть заработок чтобы покрыть аренду, коммуналку и зарплату продавца. В принципе реально если навязывать к кофе круасан и коньячек.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:14

  vitaliian написав:Успіх Вот пишут
В день 40-60 чашек
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/srochno-srochno-torg-iz-za-etogo-deshevo-gotovyy-biznes-maf-kofeynya-IDN9O9O.html

20 грн на чашке должен быть заработок чтобы покрыть аренду, коммуналку и зарплату продавца. В принципе реально если навязывать к кофе круасан и коньячек.

Странно, что такой бизнес продают за минимальную зарплату таксиста.
Причина продажи - ухожу в другую сферу деятельности!

Видно продавец точно пошел в таксисты.
BIGor
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  #<1 ... 94959697
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