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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 лис, 2021 11:06
Успіх
Вот пишут
В день 40-60 чашек
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/srochno-srochno-torg-iz-za-etogo-deshevo-gotovyy-biznes-maf-kofeynya-IDN9O9O.html
20 грн на чашке должен быть заработок чтобы покрыть аренду, коммуналку и зарплату продавца. В принципе реально если навязывать к кофе круасан и коньячек.
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vitaliian
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Додано: Чет 04 лис, 2021 14:14
vitaliian написав:Успіх
Вот пишут
В день 40-60 чашек
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/srochno-srochno-torg-iz-za-etogo-deshevo-gotovyy-biznes-maf-kofeynya-IDN9O9O.html
20 грн на чашке должен быть заработок чтобы покрыть аренду, коммуналку и зарплату продавца. В принципе реально если навязывать к кофе круасан и коньячек.
Странно, что такой бизнес продают за минимальную зарплату таксиста.
Причина продажи - ухожу в другую сферу деятельности!
Видно продавец точно пошел в таксисты.
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