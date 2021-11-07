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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 95969798
Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 14:15

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Успіх написав:
  Faceless написав:В нас на пару ЖК наразі як мінімум п'ять кав' ярень, шоста відкривається. Аж цікаво, хто виживе за пару років

З кав'ярнями - це зрозуміло))
Там і справді переважно ще і різні круансани/випічка/тістечка....і хот-доги бувають))
А ми тут якраз балакаємо саме про "мобільну кавомашину" - де справді вона займає 1 м2 площі(ну нехай 2м2 ще для баристи), що для оренди має бути супер-гуд! :D


Ні, я тут про ті, де основний товар - кава, стандартна і всіляка "спеціальна" типу фільтр, v60, кемекс, аеропрес і т п.
Максимум на додачу є десерти, але це не основний оборот

Щоб конкурувати з закладами, що продають нормальну каву, треба або продавати за копійки, або:
- мати професійного баристу
- мати "кава інженера", що періодично налаштовував би обладнання
- мати уявлення про сорти, обсмаження, спешіаліті і знати, що де купувати і періодично експериментувати
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 14:21

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

vitaliian написав:Faceless кофейни, разливное пиво и парикмахерские выживыают, я за этими бизнесами слежу, это моя ЦА. В отличии от агенств по недвижимости, которые любят менять локации и закрываться. В 2016-2018 бизнесы часто стартовали и через полгода закрывались, сейчас более менее стабильно, мало кто закрывается даже 3 обмена валют на расстоянии 20 метров друг от друга как то работают, а кофейни я уже и не считаю их столько развелось.
Не знаю, как кофейни выживают в такой концентрации, уверен, у нас несколько закроются в ближайший год.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 17:38

Faceless через год напишу сколько закрылось, думаю рентабельность там высокая, люди обленились даже кофе себе заваривать.

Искали мы на наш жк дворника, территория небольшая (50 паркомест несколько газонов и детская площадка), з/п 8к, убирать 2 р в неделю (зимой чаще - зависит от снегопадов), вони в вайбергруппе было море "че так много" "а я" "а у меня" , далее пошли истории что у кого то там дворник за 8к метет аэродром с утра до вечера ну и тд, тогда предложили любому жителю жк поработать дворником дешевле - ноль желающих. Скоро наверное свои квартиры убирать перестанут, будут клининг нанимать.

У любого бизнеса основа модели которого лень нашего народа, большое будущее. Всякие доставки, прежде всего, маршрутки может будут под домом забирать и под дом подвозить типа коллективного такси.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 17:52

  Faceless написав:- мати уявлення про сорти, обсмаження, спешіаліті і знати, що де купувати і періодично експериментувати

Сам кофе не пью но недавно угостили кофе с перцем, ради прикола попробовал, ух и гадость, хотя перец употребляю и остренькие блюда люблю, но с кофе это сочетание несочитаемого.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 10:09

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Які там зараз ставки в банках по іпотеці?
Ще не настав час, щоб назва гілки стала правдою? :D
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:34

Успіх у вас юбилей 100 - лайков.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:45

  vitaliian написав:Успіх у вас юбилей 100 - лайков.

У мене ще місяць і трошки - і буде ювілей 1 рік, як я придбав повітря над котлованом, яке вже перетворилось у смарт-квартиру з заскленим вікном!👍😀😁
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