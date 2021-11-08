Думаю, що 4-5К РЕАЛЬНО можна зняти чистяком.
п.с.
От через рік я напишу:
- купив смарт-квартиру на котловані за 16К
- почекав 1,5р.
- зробив ремонт за 8К(з кухонними меблями включно)
- продав за 34(чистими)
- профіт = 10К за 2 роки!
Бачите, тут навіть, без фантазій)) - тому що смарт-квартиру з ремонтом в НОВОМУ ЖК за 36К(тут я ще додав податки і інші витратити) - заберуть в перший же день, коли я виставлю на продаж - ще й битись під порогом смарту будуть клієнти))
Але я щось думаю, що смарти з ремонтом в цьому ЖК будуть пропонувати за 40-46К!
Тож, пожевем-побачимо!