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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 96979899
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:08

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  vitaliian написав:Успіх Сколько по вашим расчетам он уже прибавил в цене?

Думаю, що 4-5К РЕАЛЬНО можна зняти чистяком.

п.с.
От через рік я напишу:
- купив смарт-квартиру на котловані за 16К
- почекав 1,5р.
- зробив ремонт за 8К(з кухонними меблями включно)
- продав за 34(чистими)
- профіт = 10К за 2 роки!

Бачите, тут навіть, без фантазій)) - тому що смарт-квартиру з ремонтом в НОВОМУ ЖК за 36К(тут я ще додав податки і інші витратити) - заберуть в перший же день, коли я виставлю на продаж - ще й битись під порогом смарту будуть клієнти))

Але я щось думаю, що смарти з ремонтом в цьому ЖК будуть пропонувати за 40-46К! ;)

Тож, пожевем-побачимо! :D
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