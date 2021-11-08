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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 лис, 2021 10:08
vitaliian написав:Успіх
Сколько по вашим расчетам он уже прибавил в цене?
Думаю, що 4-5К РЕАЛЬНО можна зняти чистяком.
п.с.
От через рік я напишу:
- купив смарт-квартиру на котловані за 16К
- почекав 1,5р.
- зробив ремонт за 8К(з кухонними меблями включно)
- продав за 34(чистими)
- профіт = 10К за 2 роки!
Бачите, тут навіть, без фантазій)) - тому що смарт-квартиру з ремонтом в НОВОМУ ЖК за 36К(тут я ще додав податки і інші витратити) - заберуть в перший же день, коли я виставлю на продаж - ще й битись під порогом смарту будуть клієнти))
Але я щось думаю, що смарти з ремонтом в цьому ЖК будуть пропонувати за 40-46К!
Тож, пожевем-побачимо!
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Додано: Вів 09 лис, 2021 19:04
Успіх почему риел их так дёшево продаёт? х3 проффит не зажирно для инвестора? Где то подвох, адекватная доходность 12-13% годовых остальное - премия за риск. Видать риск там огромен. Только не пишите что риел обожает долярчиков и работает ради вашего семейно денежного счастья.
В Ирпене сейчас на этапе котлована некоторые застройщики лупят 1200уе/м2 не смотря на то что на олх есть па 1200уе/м2 уже готовое с ремонтом и техникой. То ли намекают на космический дорожай, то ли намекают что инвесторы им нафиг не нужны.
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vitaliian
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Додано: Вів 09 лис, 2021 19:12
Успіх написав:
От через рік я напишу:
- купив смарт-квартиру на котловані за 16К
- почекав 1,5р.
- зробив ремонт за 8К(з кухонними меблями включно)
- продав за 34(чистими)
Цікаво, як знайдете людей, що куплять у Вас за 34 куе, а не в забудовника за 16 куе?
Ці люди повинні бути достатнью розумні, щоб заробити 34 куе, і достатньо тупі щоб не купити по 16 куе.
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BIGor
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Додано: Вів 09 лис, 2021 19:16
BIGor ну я такой, мне пофиг сколько стоит материал из которого я покупаю куртку, может в 5 раз дешевле, но из него можно такого нашить, что даже собака откажется от такой подстилки.
пусть застройщики их хоть по 100 уе/м2 раздают я им патологически не верю и даже 100уе в оп не занесу. Только готовое, подключенные и заселенное хотя бы на 50%.
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vitaliian
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Додано: Вів 09 лис, 2021 20:28
vitaliian написав:
почему риел их так дёшево продаёт? х3 проффит не зажирно для инвестора?
Де ви побачили профіт х3?
Там вище - то я ціни вказував з ремонтом!
Тобто, якщо наступної осені можна легко буде заробити 10К(за 2р. інвестування) на продажі смарта разом З РЕМОНТОМ, а без ремонту - нехай 7-8К профіт буде - то це всього лиш буде 50% за 2р! - тобто 25% річних!
BIGor написав:
Цікаво, як знайдете людей, що куплять у Вас за 34 куе, а не в забудовника за 16 куе?
Ці люди повинні бути достатнью розумні, щоб заробити 34 куе, і достатньо тупі щоб не купити по 16 куе
По-перше: 34К - це вже з ремонтом (+кухонні меблі)
По-друге: 16К було рік тому, а на наступну осінь, то вже буде рахуватись, наче, 2р.тому!
А де ви наступної осені знайдете смарта в цьому ЖК за 16К? Навіть, за 20К - НЕ знайдете!
п.с.
Дивно, от зараз чомусь смарти пощезали/зняли з продажу, що на сайті забудовника, а що на лун
Лише на олх є!
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