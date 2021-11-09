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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 96979899
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:08

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  vitaliian написав:Успіх Сколько по вашим расчетам он уже прибавил в цене?

Думаю, що 4-5К РЕАЛЬНО можна зняти чистяком.

п.с.
От через рік я напишу:
- купив смарт-квартиру на котловані за 16К
- почекав 1,5р.
- зробив ремонт за 8К(з кухонними меблями включно)
- продав за 34(чистими)
- профіт = 10К за 2 роки!

Бачите, тут навіть, без фантазій)) - тому що смарт-квартиру з ремонтом в НОВОМУ ЖК за 36К(тут я ще додав податки і інші витратити) - заберуть в перший же день, коли я виставлю на продаж - ще й битись під порогом смарту будуть клієнти))

Але я щось думаю, що смарти з ремонтом в цьому ЖК будуть пропонувати за 40-46К! ;)

Тож, пожевем-побачимо! :D
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:04

Успіх почему риел их так дёшево продаёт? х3 проффит не зажирно для инвестора? Где то подвох, адекватная доходность 12-13% годовых остальное - премия за риск. Видать риск там огромен. Только не пишите что риел обожает долярчиков и работает ради вашего семейно денежного счастья.

В Ирпене сейчас на этапе котлована некоторые застройщики лупят 1200уе/м2 не смотря на то что на олх есть па 1200уе/м2 уже готовое с ремонтом и техникой. То ли намекают на космический дорожай, то ли намекают что инвесторы им нафиг не нужны.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:12

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:От через рік я напишу:
- купив смарт-квартиру на котловані за 16К
- почекав 1,5р.
- зробив ремонт за 8К(з кухонними меблями включно)
- продав за 34(чистими)

Цікаво, як знайдете людей, що куплять у Вас за 34 куе, а не в забудовника за 16 куе?
Ці люди повинні бути достатнью розумні, щоб заробити 34 куе, і достатньо тупі щоб не купити по 16 куе.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:16

BIGor ну я такой, мне пофиг сколько стоит материал из которого я покупаю куртку, может в 5 раз дешевле, но из него можно такого нашить, что даже собака откажется от такой подстилки.

пусть застройщики их хоть по 100 уе/м2 раздают я им патологически не верю и даже 100уе в оп не занесу. Только готовое, подключенные и заселенное хотя бы на 50%.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:28

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  vitaliian написав:почему риел их так дёшево продаёт? х3 проффит не зажирно для инвестора?

Де ви побачили профіт х3?
Там вище - то я ціни вказував з ремонтом!
Тобто, якщо наступної осені можна легко буде заробити 10К(за 2р. інвестування) на продажі смарта разом З РЕМОНТОМ, а без ремонту - нехай 7-8К профіт буде - то це всього лиш буде 50% за 2р! - тобто 25% річних!
  BIGor написав:Цікаво, як знайдете людей, що куплять у Вас за 34 куе, а не в забудовника за 16 куе?
Ці люди повинні бути достатнью розумні, щоб заробити 34 куе, і достатньо тупі щоб не купити по 16 куе

По-перше: 34К - це вже з ремонтом (+кухонні меблі)
По-друге: 16К було рік тому, а на наступну осінь, то вже буде рахуватись, наче, 2р.тому!
А де ви наступної осені знайдете смарта в цьому ЖК за 16К? Навіть, за 20К - НЕ знайдете!

п.с.
Дивно, от зараз чомусь смарти пощезали/зняли з продажу, що на сайті забудовника, а що на лун :shock:
Лише на олх є!
#многоходовочка©®™ :?:
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 07:57

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:де ви наступної осені знайдете смарта в цьому ЖК за 16К? Навіть, за 20К - НЕ знайдете!
здесь ваша ошибка, вы верите в то что всем нужен бетон и у всех есть на него деньги. То есть в вечный дорожай. Это справедливо к растущим экономикам (люди улучшают жил условия) и к беби бумами (население растет всех их надо куда то селить). Пока что спрос держится на мигрантах понаехавших 5-10 лет назад во льв и скопивших за это время деньги на котлован. И на заробитчанах.

Но их активно подстригает риел и прочие застройщики, и уже через год-два рынок будет близко к насыщению. Другими словами население Львова падает а предложение квартир растет . Можно по другому посчитать, сколько в год строится квартир и сколько зарабатывает за год тот кому нужна квартира? Если квартира строится 2-3 года и стоит 34куе тот кому нужна квартира должен накопить 10 куе в год (без учёта еды, комуналки, аренды, авто и тд) то есть ЦА риела человек с доходами 2куе в месяц который за 2-3 года нашкребет 34 куе на смарт квартиру. Вам ещё не смешно? Ценник 16куе вполне реальный для львовских доходов а 34 куе уже сильно надут.

"Дорожай" от котлована к готовому год два и закончится, и на котловане цена будет 16 а в готовом виде 20.


Для справки можно глянуть какие цены на перенасыщенном рынке. Вот например https://www.olx.ua/d/obyavlenie/tsena-s ... IqeVr.html, шара не сказать ничего, квартира по цене ремонта. И это не село а обл.центр
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 10 лис, 2021 08:34, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 08:25

  BIGor написав:
  Успіх написав:От через рік я напишу:
- купив смарт-квартиру на котловані за 16К
- почекав 1,5р.
- зробив ремонт за 8К(з кухонними меблями включно)
- продав за 34(чистими)

Цікаво, як знайдете людей, що куплять у Вас за 34 куе, а не в забудовника за 16 куе?
Ці люди повинні бути достатнью розумні, щоб заробити 34 куе, і достатньо тупі щоб не купити по 16 куе.

Базове протиріччя софістичної логіки Долярчика))) яке він не розуміє.

Долярчиків багато, а працювати важко і багато - вони не бажають. Зате хочуть жити по буржуйські, а не по селянські, як жили їх предки з діда-прадіда.
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