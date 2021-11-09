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vitaliian написав:Успіх Сколько по вашим расчетам он уже прибавил в цене?
Думаю, що 4-5К РЕАЛЬНО можна зняти чистяком.
п.с. От через рік я напишу: - купив смарт-квартиру на котловані за 16К - почекав 1,5р. - зробив ремонт за 8К(з кухонними меблями включно) - продав за 34(чистими) - профіт = 10К за 2 роки!
Бачите, тут навіть, без фантазій)) - тому що смарт-квартиру з ремонтом в НОВОМУ ЖК за 36К(тут я ще додав податки і інші витратити) - заберуть в перший же день, коли я виставлю на продаж - ще й битись під порогом смарту будуть клієнти))
Але я щось думаю, що смарти з ремонтом в цьому ЖК будуть пропонувати за 40-46К!
Успіх почему риел их так дёшево продаёт? х3 проффит не зажирно для инвестора? Где то подвох, адекватная доходность 12-13% годовых остальное - премия за риск. Видать риск там огромен. Только не пишите что риел обожает долярчиков и работает ради вашего семейно денежного счастья.
В Ирпене сейчас на этапе котлована некоторые застройщики лупят 1200уе/м2 не смотря на то что на олх есть па 1200уе/м2 уже готовое с ремонтом и техникой. То ли намекают на космический дорожай, то ли намекают что инвесторы им нафиг не нужны.
vitaliian написав:почему риел их так дёшево продаёт? х3 проффит не зажирно для инвестора?
Де ви побачили профіт х3? Там вище - то я ціни вказував з ремонтом! Тобто, якщо наступної осені можна легко буде заробити 10К(за 2р. інвестування) на продажі смарта разом З РЕМОНТОМ, а без ремонту - нехай 7-8К профіт буде - то це всього лиш буде 50% за 2р! - тобто 25% річних!
BIGor написав:Цікаво, як знайдете людей, що куплять у Вас за 34 куе, а не в забудовника за 16 куе? Ці люди повинні бути достатнью розумні, щоб заробити 34 куе, і достатньо тупі щоб не купити по 16 куе
По-перше: 34К - це вже з ремонтом (+кухонні меблі) По-друге: 16К було рік тому, а на наступну осінь, то вже буде рахуватись, наче, 2р.тому! А де ви наступної осені знайдете смарта в цьому ЖК за 16К? Навіть, за 20К - НЕ знайдете!
Успіх написав:де ви наступної осені знайдете смарта в цьому ЖК за 16К? Навіть, за 20К - НЕ знайдете!
здесь ваша ошибка, вы верите в то что всем нужен бетон и у всех есть на него деньги. То есть в вечный дорожай. Это справедливо к растущим экономикам (люди улучшают жил условия) и к беби бумами (население растет всех их надо куда то селить). Пока что спрос держится на мигрантах понаехавших 5-10 лет назад во льв и скопивших за это время деньги на котлован. И на заробитчанах.
Но их активно подстригает риел и прочие застройщики, и уже через год-два рынок будет близко к насыщению. Другими словами население Львова падает а предложение квартир растет . Можно по другому посчитать, сколько в год строится квартир и сколько зарабатывает за год тот кому нужна квартира? Если квартира строится 2-3 года и стоит 34куе тот кому нужна квартира должен накопить 10 куе в год (без учёта еды, комуналки, аренды, авто и тд) то есть ЦА риела человек с доходами 2куе в месяц который за 2-3 года нашкребет 34 куе на смарт квартиру. Вам ещё не смешно? Ценник 16куе вполне реальный для львовских доходов а 34 куе уже сильно надут.
"Дорожай" от котлована к готовому год два и закончится, и на котловане цена будет 16 а в готовом виде 20.
vitaliian написав:Для справки можно глянуть какие цены на перенасыщенном рынке. Вот например https://www.olx.ua/d/obyavlenie/tsena-s ... IqeVr.html, шара не сказать ничего, квартира по цене ремонта. И это не село а обл.центр
Це ми все знаємо)) Аргументи приймаються виключно по ВЕЛИКИХ містах, таких, як Київ, Харків, Одеса, Львів)) Може цей власник квартири, що вище☝️ - хоче продати свою за 55К і в'їхати в невелику однуху з ремонтом, наприклад, в місто Лева на Підголоско, чи на Левандівку))
Успіх Процессы о которых я говорю уже вовсю бушуют в маленьких городках, а до больших они доберутся папизже, нет никаких предпосылок разницы в недвижимости 3:1 в Киеве/Кропивницком, рождаемость ниже смертности везде, и зарплаты если не брать чиновников отличаются не более чем в 1,5-2 раза, так что туча надвигается, а вы не хотите её видеть
То что много выезжают это факт, но что выехавшим зайдет львов не факт, мне например не зашёл, нечего там делать понаеху таксовать или торговать, если уже выезжать то в Польшу.