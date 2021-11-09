Додано: Сер 10 лис, 2021 07:57

Успіх написав: де ви наступної осені знайдете смарта в цьому ЖК за 16К? Навіть, за 20К - НЕ знайдете! де ви наступної осені знайдете смарта в цьому ЖК за 16К? Навіть, за 20К - НЕ знайдете!

здесь ваша ошибка, вы верите в то что всем нужен бетон и у всех есть на него деньги. То есть в вечный дорожай. Это справедливо к растущим экономикам (люди улучшают жил условия) и к беби бумами (население растет всех их надо куда то селить). Пока что спрос держится на мигрантах понаехавших 5-10 лет назад во льв и скопивших за это время деньги на котлован. И на заробитчанах.Но их активно подстригает риел и прочие застройщики, и уже через год-два рынок будет близко к насыщению. Другими словами население Львова падает а предложение квартир растет . Можно по другому посчитать, сколько в год строится квартир и сколько зарабатывает за год тот кому нужна квартира? Если квартира строится 2-3 года и стоит 34куе тот кому нужна квартира должен накопить 10 куе в год (без учёта еды, комуналки, аренды, авто и тд) то есть ЦА риела человек с доходами 2куе в месяц который за 2-3 года нашкребет 34 куе на смарт квартиру. Вам ещё не смешно? Ценник 16куе вполне реальный для львовских доходов а 34 куе уже сильно надут."Дорожай" от котлована к готовому год два и закончится, и на котловане цена будет 16 а в готовом виде 20.Для справки можно глянуть какие цены на перенасыщенном рынке. Вот например, шара не сказать ничего, квартира по цене ремонта. И это не село а обл.центр