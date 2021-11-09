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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 лис, 2021 14:47
vitaliian написав:
так что туча надвигается, а вы не хотите её видеть
Так, не хочу бачити, бо дивлюсь тільки на великі міста!
А так, то я знаю, що вже в 50км від міста - вже "життя немає"!
(а те, що малі міста деградують - то я просто ними не цікавлюсь - хоч вірю, що і там починається/чи вже йде повним ходом деградація)
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Додано: Сер 10 лис, 2021 14:51
Sidus написав:
А по теме будут новости? Кто уже взял в ипотеку и оплачивает ее арендой полностью?
І мені це цікаво!
А то я вклався в смарт і рік-два не гравець на ринку іпотеки
Але ж є люди з грошвою
- чому не пробують?
Наче ж вигідно, так як гривня знецінюється, а товари/нерухомість дорожчає!
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Додано: Сер 10 лис, 2021 15:47
Успіх написав: Sidus написав:
А по теме будут новости? Кто уже взял в ипотеку и оплачивает ее арендой полностью?
І мені це цікаво!
А то я вклався в смарт і рік-два не гравець на ринку іпотеки
Але ж є люди з грошвою
- чому не пробують?
Наче ж вигідно, так як гривня знецінюється, а товари/нерухомість дорожчає!
Ну так и ипотека в гривне и % по ней...а дорожание недвиги пофигу, пока ипотеку не выплатишь - не продашь ее
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:28
Sidus написав:
Ну так и ипотека в гривне и % по ней...а дорожание недвиги пофигу, пока ипотеку не выплатишь - не продашь ее
Просто важкіше, але можна!
Кажуть, що ріелтори роблять таке на раз-два!
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 10 лис, 2021 16:45, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:32
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