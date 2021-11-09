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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 979899100
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:47

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  vitaliian написав:так что туча надвигается, а вы не хотите её видеть

Так, не хочу бачити, бо дивлюсь тільки на великі міста! :D
А так, то я знаю, що вже в 50км від міста - вже "життя немає"!

(а те, що малі міста деградують - то я просто ними не цікавлюсь - хоч вірю, що і там починається/чи вже йде повним ходом деградація)
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:51

  Sidus написав:А по теме будут новости? Кто уже взял в ипотеку и оплачивает ее арендой полностью? :)

І мені це цікаво! :D
А то я вклався в смарт і рік-два не гравець на ринку іпотеки :mrgreen:

Але ж є люди з грошвою :mrgreen: - чому не пробують?
Наче ж вигідно, так як гривня знецінюється, а товари/нерухомість дорожчає! :D
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 15:47

  Успіх написав:
  Sidus написав:А по теме будут новости? Кто уже взял в ипотеку и оплачивает ее арендой полностью? :)

І мені це цікаво! :D
А то я вклався в смарт і рік-два не гравець на ринку іпотеки :mrgreen:

Але ж є люди з грошвою :mrgreen: - чому не пробують?
Наче ж вигідно, так як гривня знецінюється, а товари/нерухомість дорожчає! :D

Ну так и ипотека в гривне и % по ней...а дорожание недвиги пофигу, пока ипотеку не выплатишь - не продашь ее
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:28

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Sidus написав:Ну так и ипотека в гривне и % по ней...а дорожание недвиги пофигу, пока ипотеку не выплатишь - не продашь ее

Просто важкіше, але можна!
Кажуть, що ріелтори роблять таке на раз-два!
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 10 лис, 2021 16:45, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:32

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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