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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 лис, 2021 14:47
vitaliian написав:
так что туча надвигается, а вы не хотите её видеть
Так, не хочу бачити, бо дивлюсь тільки на великі міста!
А так, то я знаю, що вже в 50км від міста - вже "життя немає"!
(а те, що малі міста деградують - то я просто ними не цікавлюсь - хоч вірю, що і там починається/чи вже йде повним ходом деградація)
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Додано: Сер 10 лис, 2021 14:51
Sidus написав:
А по теме будут новости? Кто уже взял в ипотеку и оплачивает ее арендой полностью?
І мені це цікаво!
А то я вклався в смарт і рік-два не гравець на ринку іпотеки
Але ж є люди з грошвою
- чому не пробують?
Наче ж вигідно, так як гривня знецінюється, а товари/нерухомість дорожчає!
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Додано: Сер 10 лис, 2021 15:47
Успіх написав: Sidus написав:
А по теме будут новости? Кто уже взял в ипотеку и оплачивает ее арендой полностью?
І мені це цікаво!
А то я вклався в смарт і рік-два не гравець на ринку іпотеки
Але ж є люди з грошвою
- чому не пробують?
Наче ж вигідно, так як гривня знецінюється, а товари/нерухомість дорожчає!
Ну так и ипотека в гривне и % по ней...а дорожание недвиги пофигу, пока ипотеку не выплатишь - не продашь ее
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Sidus
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:28
Sidus написав:
Ну так и ипотека в гривне и % по ней...а дорожание недвиги пофигу, пока ипотеку не выплатишь - не продашь ее
Просто важкіше, але можна!
Кажуть, що ріелтори роблять таке на раз-два!
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 10 лис, 2021 16:45, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:32
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Додано: Сер 10 лис, 2021 17:27
Sidus написав: Успіх написав: Sidus написав:
А по теме будут новости? Кто уже взял в ипотеку и оплачивает ее арендой полностью?
І мені це цікаво!
А то я вклався в смарт і рік-два не гравець на ринку іпотеки
Але ж є люди з грошвою
- чому не пробують?
Наче ж вигідно, так як гривня знецінюється, а товари/нерухомість дорожчає!
Ну так и ипотека в гривне и % по ней...а дорожание недвиги пофигу, пока ипотеку не выплатишь - не продашь ее
Продать можно, просто нужно согласовать с банком
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Додано: Сер 10 лис, 2021 18:41
Успіх написав:
те, що малі міста деградують - то я просто ними не цікавлюсь - хоч вірю, що і там починається/чи вже йде повним ходом деградація)
ну деградация это уже следствие, причина - выезд молодежи и активнго населения туда где есть работа, где перспективы.
Посмотрите на Львов какие там перспективы? Какие крупные компании открыли там офисы/производства за последние годы? Какие сферы кроме торговли, хореки, строительства и туризма развиваются? Если Львов не сможет трудоустроить всех желающих понаехов, они поедут дальше.
Вы же понимаете какие могут быть перспективы если ничего из перечисленного нет.
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vitaliian
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Додано: Сер 10 лис, 2021 18:45
BIGor написав: Успіх написав:
От через рік я напишу:
- купив смарт-квартиру на котловані за 16К
- почекав 1,5р.
- зробив ремонт за 8К(з кухонними меблями включно)
- продав за 34(чистими)
Цікаво, як знайдете людей, що куплять у Вас за 34 куе, а не в забудовника за 16 куе?
Ці люди повинні бути достатнью розумні, щоб заробити 34 куе, і достатньо тупі щоб не купити по 16 куе.
може кому тре вже і зараз, нове, а не старе, і щоб не заморочуватися з ремонтом - заходь та живи... але тоді ліпше оренда... але коти/собаки/діти...
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 10 лис, 2021 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 18:51
Успіх написав: vitaliian написав:
так что туча надвигается, а вы не хотите её видеть
Так, не хочу бачити, бо дивлюсь тільки на великі міста!
А так, то я знаю, що вже в 50км від міста - вже "життя немає"!
(а те, що малі міста деградують - то я просто ними не цікавлюсь - хоч вірю, що і там починається/чи вже йде повним ходом деградація)
у Львова дві проблеми: нема метро, і вода,
а ще сміття, але ніби порішали.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 18:55
flyman метро как метро но по узеньким улицам вообще сложно организовать движение транспорта, та же городоцкая альтернативы которой нет, кому на Черновола вынуждены постоянно там топтаться. Лычаковская тоже не рай для автомобилей. Львов красивый без вопросов, но удобен ли он для жизни?
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