Що я тут можу сказати - не знаю, як у всіх(що буде далі?), а в мене - все буде добре!©
Все буде УСПІХ!©®™😀👍
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Додано: Чет 11 лис, 2021 11:18
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Що я тут можу сказати - не знаю, як у всіх(що буде далі?), а в мене - все буде добре!©
Все буде УСПІХ!©®™😀👍
Додано: Чет 11 лис, 2021 18:32
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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