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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9899100101
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:11

Шість страхів іпотеки: чого найбільше побоюються позичальники та що насправді потребує уваги
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:44

Ще трошки, ще чуть-чуть - щоб орендарі сплачували за нас))


Хоч там трохи загально, але є над чим подумати :)
"
у Приватбанку середня сума кредиту – 630 тис. грн, власний внесок у середньому становить 450 тис. грн (LTV – 42%), у свою чергу щомісячний платіж у середньому сягає 7000-7500 грн, PTI – до 50%, а фактичний термін кредиту – приблизно 15 років. Зазначається, що найактивнішими регіонами з іпотечного кредитування є Київ, Харків, Одеса, Львів
2
у Правекс банку 46% заяв позичальників погоджуються з PTI на рівні 50-60%. Середнє значення LTV становить 32,5%. 43% клієнтів купують житло площею 30-60 кв.м, а 38% – площею 61-90 кв.м. Середній чек іпотечного кредиту – 903 тис.грн. 66% нерухомості купують у м.Києві та Київській області
3
Кредит Дніпро рекомендує орієнтуватися на PTI до 50%. Середня сума: від 300 тис. грн до 10 млн грн. Власний внесок (LTV): щонайменше 30%. Фактичний термін кредиту: від 12 міс. до 240 міс
4
в Укргазбанку середня сума кредиту обчислюється 860 тис. грн. Власний внесок - від 30% від вартості нерухомості, показник LTV – 70% , а термін кредиту – 20 років. Розмір щомісячного платежу залежить від обраних умов кредитування та суми кредиту і за середньої суми кредиту становить орієнтовно 10 тис. грн
5
в Ощадбанку середня сума кредиту – 700 тис. грн. Середня сума власного внеску – 30%, фактичний термін кредитування – 15 років. Щомісячний платіж у середньому становить 8852 грн. Ощадбанк спостерігає, що ринок стрімко розвивається. Якщо говорити про обсяг виданих кредитів, то після столиці лідерами є міста-мільйонники. Лідирують Харківська, Дніпропетровська, Одеська та Запорізька області, але за кількістю виданих кредитів після Києва йде Чернігів. Також у ТОП-10 (крім мільйонників) входять Суми, Черкаси та Чернівці
6
у банку «Південний» середня сума кредиту становить 900 000 грн, власний внесок (LTV) – від 25% ринкової вартості нерухомості, що передається в іпотеку як забезпечення за кредитом. Сума щомісячних зобов'язань позичальника не повинна перевищувати 80% середньомісячної суми доходів. Фактичний термін кредиту для придбання нерухомості, що передається в іпотеку, – до 10 років, максимальний строк за умовами програми кредитування – до 20 років"
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:05

  flyman написав:у Львова дві проблеми: нема метро, і вода,
а ще сміття, але ніби порішали.
проблеми з водою нема ще з 2000 року
Про яку проблему йдеться ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 06:57

  yama написав:
  flyman написав:у Львова дві проблеми: нема метро, і вода,
а ще сміття, але ніби порішали.
проблеми з водою нема ще з 2000 року
Про яку проблему йдеться ?

Під,, нема метро'' розуміємо транспортну проблему загалом.
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  #<1 ... 9899100101
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