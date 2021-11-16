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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 лис, 2021 09:11
Додано: Суб 13 лис, 2021 11:44
Ще трошки, ще чуть-чуть - щоб орендарі сплачували за нас))
Хоч там трохи загально, але є над чим подумати
"
у Приватбанку середня сума кредиту – 630 тис. грн, власний внесок у середньому становить 450 тис. грн (LTV – 42%), у свою чергу щомісячний платіж у середньому сягає 7000-7500 грн, PTI – до 50%, а фактичний термін кредиту – приблизно 15 років. Зазначається, що найактивнішими регіонами з іпотечного кредитування є Київ, Харків, Одеса, Львів
2
у Правекс банку 46% заяв позичальників погоджуються з PTI на рівні 50-60%. Середнє значення LTV становить 32,5%. 43% клієнтів купують житло площею 30-60 кв.м, а 38% – площею 61-90 кв.м. Середній чек іпотечного кредиту – 903 тис.грн. 66% нерухомості купують у м.Києві та Київській області
3
Кредит Дніпро рекомендує орієнтуватися на PTI до 50%. Середня сума: від 300 тис. грн до 10 млн грн. Власний внесок (LTV): щонайменше 30%. Фактичний термін кредиту: від 12 міс. до 240 міс
4
в Укргазбанку середня сума кредиту обчислюється 860 тис. грн. Власний внесок - від 30% від вартості нерухомості, показник LTV – 70% , а термін кредиту – 20 років. Розмір щомісячного платежу залежить від обраних умов кредитування та суми кредиту і за середньої суми кредиту становить орієнтовно 10 тис. грн
5
в Ощадбанку середня сума кредиту – 700 тис. грн. Середня сума власного внеску – 30%, фактичний термін кредитування – 15 років. Щомісячний платіж у середньому становить 8852 грн. Ощадбанк спостерігає, що ринок стрімко розвивається. Якщо говорити про обсяг виданих кредитів, то після столиці лідерами є міста-мільйонники. Лідирують Харківська, Дніпропетровська, Одеська та Запорізька області, але за кількістю виданих кредитів після Києва йде Чернігів. Також у ТОП-10 (крім мільйонників) входять Суми, Черкаси та Чернівці
6
у банку «Південний» середня сума кредиту становить 900 000 грн, власний внесок (LTV) – від 25% ринкової вартості нерухомості, що передається в іпотеку як забезпечення за кредитом. Сума щомісячних зобов'язань позичальника не повинна перевищувати 80% середньомісячної суми доходів. Фактичний термін кредиту для придбання нерухомості, що передається в іпотеку, – до 10 років, максимальний строк за умовами програми кредитування – до 20 років"
Додано: Суб 13 лис, 2021 18:05
Додано: Нед 14 лис, 2021 06:57
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:55
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Вів 16 лис, 2021 19:15
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Отут☝️ у виділеному - якраз суть!
Мені подобається робити майже всі ремонтні роботи(а от, наприклад, шліфувати стіни, а особливо стелю - НЕ люблю) - але справді, ці всі ремонтні роботи цікаві, якщо їх робити вміру!
Наприклад - 2-3дні/тиждень!
Тому, на постійній основі - вони стають нудними і організм перевтомлюється. І, вже, через 1-2-3міс, якщо працювати 6днів/тиждень і з 8-ї до 20-ї(так, як я працював в Польщі) - то це стає марудною/нудною працею, а з-часом і НЕ любимою справою!
Ну, мільйонером - я вже став - правда тільки гривневим
Але і це ШАЛЕНИЙ УСПІХ, якщо вірити легенді про хлопця з передмістя з 9-ма класами освіти загально-середньої сільської школи!
Досягти ДВІ квартири з нуля при таких "вхідних" - майже НЕ реально!!!
(і то ціль про першу квартиру була поставлена всього лиш за 7 років до її реалізації!)
Так що -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™👍😀
Додано: Вів 16 лис, 2021 19:17
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
В таких випадках ☝️ я як правило запитую - "а поділіться своєю історією УСПІХУ? Що саме Ви робили?"
І, переважно в таких випадках, мене посилають... читати книжки , або відповідають таке, що для мене воно зовсім НЕ підходить
Тож, думаю, що і тут Ви мені відповісьте в приват, але для мене буде, мабуть - "нічого нового" (так, як ми вже багато чого обговорили в приваті раніше)
Але, тим не менше - чекаю Вашу відповідь мені в приват!
Дякую🏆
Додано: Вів 16 лис, 2021 19:34
Успіх вы сами то не сильно признаетесь где и чем торгуете а чужие истории успеха послушать не против)
Додано: Вів 16 лис, 2021 19:53
За крок до перевороту думок©
Так я вже тут 100500 раз казав що торгую в магазинчику, або на базарчику)) або в магазинчику на базарчику))
І казав, що не важливо саме конкретність мого товару - так як це може бути:
✓елекротовари
✓сантехніка
✓господарські товари
✓посуд
✓одяг
✓взуття
✓буд-матеріали
✓іграшки
✓велотовари
✓автозапчастини
- і т.д. і т.п.
Суть від конкретності бізнесу НЕ зміниться Зовсім не важливо, є тут☝️ мій бізнес в цьому переліку, чи він просто аналогічний вище перелічених - НЕ важливо
Тепер Ваш хід....
Додано: Вів 16 лис, 2021 19:59
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Забігаючи на перед Вашої відповіді))
- "не встаючи з дивана" - мали на увазі здачу комерції в оренду?
А - " встаючи з дивана на пару годин" - то просто мали на увазі - поїхати дещо встановити людям?(те, що я в курсі/знаю)
Так?
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