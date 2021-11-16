Додано: Вів 16 лис, 2021 20:10

Успіх написав: Забігаючи на перед Вашої відповіді))

- "не встаючи з дивана" - мали на увазі здачу комерції в оренду?

А - " встаючи з дивана на пару годин" - то просто мали на увазі - поїхати дещо встановити людям?(те, що я в курсі/знаю)

Так? Забігаючи на перед Вашої відповіді))- "не встаючи з дивана" - мали на увазі здачу комерції в оренду?А - " встаючи з дивана на пару годин" - то просто мали на увазі - поїхати дещо встановити людям?(те, що я в курсі/знаю)Так?

Мой идеал это работа без обязательств, то есть хочешь работаешь не хочешь не работаешь. Работа с 9 до 18 даже за большие деньги мне не интересна потому что во первых надоедает, ну и времени на жизнь останется мало, все таки не мальчик, ещё лет 10-15 и активный возраст пройдет, это не так много, совсем мало.У меня была разьездная работа (я открывал филиалы чужой фабрики во Львове, одессе и других городах), потом была офисная работа в большом коллективе, где мне вынесли мозг про то как кто провел отпуск и выходные и у кого куда ребенок поступил. Коллектив более 100 человек (только мой цех), каждая пятница застолье - чей то день рождения. Капец совок. Терпеть не могу ненужной информации в таком количестве. 100 человек а поговорить не с кем, сплошное мученье, немного с айтишником общался разве что.Удаленка тоже мне не подходит я не айтишник и не бухгалтер.Короче остаётся свой бизнес желательно два-три-четыре чтобы переключаться между ними.